München (ots) -Zum 80. Geburtstag des stärksten Mädchens der Welt veröffentlicht der Filmkunst Musikverlag (FKM) die Originallieder aus der Pippi Langstrumpf Serie erstmals wieder auf Vinyl. Und das Beste: Pippi Langstrumpf - alias ihre deutsche Synchronstimme - meldet sich zwischen den Songs auch selbst zu Wort: mit Originalzitaten aus der Serie, von Plutifikation bis Polizei. Studio 100 International und der Filmkunst Musikverlag haben diese Audiotakes aus den Pippi-Filmen zusammen auch unter Einbeziehung der Synchronsprecherin Eva Mattes "geborgen" und machen die limitierte Vinyl mit großflächigen Filmfotos und einer knallroten Platte zum Sammlerstück. Die Musik zu den Pippi-Liedern haben Jan Johansson, Konrad Elfers, Georg Riedel und Christian Bruhn komponiert, die Liedtexte stammen von Astrid Lindgren, Wolfgang Franke und Helmut Harun. Erscheinungstermin: 28.2.2025.Pippi auf Vinyl ist Teil der internationalen "Be more Pippi"-Kampagne der Astrid Lindgren Company im Pippi Jubiläumsjahr 2025: die Geschichte von Pippi Langstrumpf wurde 1945 von Astrid Lindgren geschrieben.Gegründet 1962 vermarktet der Filmkunst Musikverlag heute mehr als 15.000 Musiktitel in 8.000 Serienepisoden und Spielfilmen. Darunter finden sich weltbekannte Musikmarken wie Captain Future, Heidi, Wickie, Väter der Klamotte oder Die Biene Maja.