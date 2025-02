Zürich - Der Dollar hat über das Wochenende gegenüber dem Euro und dem Schweizer Franken an Wert gewonnen. Grund dafür ist die Sorge um einen eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und wichtigen Partnern. Dies könnte die Inflation wieder anheizen. Der Dollar profitiere aber auch von seinem Ruf als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten, heisst es am Markt. Der Dollar notiert aktuell bei 0,9171 Franken und hat damit seit dem Morgen (0,9157) weiter ...

