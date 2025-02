Die Ernennung von Abdel Omari zum Chief Financial Officer verstärkt die finanzielle Führungsriege von Avanzanite, treibt die Expansion in 26 europäische Länder voran und fördert neue Partnerschaften

Die herausragenden finanziellen Führungsqualitäten von Herrn Omari in der pharmazeutischen Industrie werden bei der Etablierung des bahnbrechenden Markteinführungsmodells von Avanzanite für Arzneimittel für seltene Krankheiten in Europa eine entscheidende Rolle spielen

Avanzanite Bioscience B.V., ein Spezialpharma- und Pionierunternehmen, das lebensverändernde Medikamente für Patienten mit seltenen Krankheiten in ganz Europa auf den Markt bringt, gibt heute die Ernennung von Abdelghani (Abdel) Omari zum allerersten Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens bekannt. Mit dieser wichtigen Ernennung werden das Führungsteam und die Geschäftsleitung des Unternehmens weiter gestärkt, während Avanzanite seine Expansion in Europa fortsetzt und sich auf eine spannende Zukunft mit strategischem Wachstum und neuen Partnerschaften vorbereitet.

Abdelghani (Abdel) Omari, Chief Financial Officer, Avanzanite Bioscience (Photo: Business Wire)

Herr Omari verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung speziell im Finanzbereich der Pharmabranche. Zuletzt war er als CFO bei Proteome Sciences plc und bei der Paion AG tätig, wo er erfolgreich eine Finanzierung im Umfang von über 150 Millionen Euro einholte und eine entscheidende Rolle beim Aufbau der zentralen kommerziellen Infrastruktur in ganz Europa spielte. Sein Fachwissen erwarb er zu Beginn seiner Karriere bei KPMG.

"Wir freuen uns sehr, Abdel in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen, das wir stolz als unsere 'Champions League' betrachten", sagte Adam Plich, Gründer und CEO von Avanzanite. "Seine Ernennung ist die zweite Einstellung einer Führungskraft in diesem Jahr. Sie hebt unser Bestreben hervor, ein Führungsteam von Weltklasse aufzubauen." Plich ergänzte: "Ich habe vollstes Vertrauen in Abdels außergewöhnliche Finanzkompetenz, die bei der Etablierung unseres innovativen Markteinführungsmodells zur Kommerzialisierung und Bereitstellung von Medikamenten für seltene Krankheiten für Patienten in ganz Europa eine zentrale Rolle spielen wird."

Als CFO wird Herr Omari alle fiskalischen Aktivitäten bei Avanzanite beaufsichtigen und sich dabei auf die Optimierung von Ressourcen, die Steigerung der Finanzdisziplin und die Durchführung von Kapitalerhöhungen konzentrieren, um das schnelle Wachstum von Avanzanite sowie den Aufbau strategischer Partnerschaften zu unterstützen.

"Es ist ein großes Vorrecht, bei Avanzanite einzusteigen und das Unternehmen dabei zu unterstützen, den bisher unberücksichtigten Bedarf von Patienten mit seltenen Krankheiten zu decken", sagte Herr Omari. "Ich freue mich darauf, zusammen mit dem engagierten Team und angesichts der beeindruckenden Fortschritte bei der Bereitstellung von lebensverändernden Medikamenten für Patienten in ganz Europa das Finanzgeschäft von Avanzanite zu stärken und zur nächsten Wachstumsphase des Unternehmens beizutragen, insbesondere zur Expansion mithilfe neuer paneuropäischer Partnerschaften."

Herr Omari wird am zweiten Hauptsitz von Avanzanite in Maastricht, Niederlande, tätig sein.

Im Jahr 2024 setzte Avanzanite sein Wachstum im europäischen Markt für Medikamente für seltene Krankheiten fort, erreichte über 120 Patienten in 12 verschiedenen Ländern und erzielte in sechs Ländern Gewinne. Mit zwei zugelassenen Arzneimitteln im Portfolio ist das Unternehmen nun bereit, in 26 europäische Länder zu expandieren und seinen Einfluss auf 32 Länder auszudehnen, während es gleichzeitig sein neues Markteinführungsmodell etabliert und sein Produktportfolio in naher Zukunft erweitert.

Über Avanzanite Bioscience

Wir von Avanzanite Bioscience sehen ein grenzenloses, ungenutztes Potenzial im Gesundheitswesen, insbesondere bei unterversorgten Patientengruppen und bis dato vernachlässigten europäischen Märkten. Unsere Aufgabe besteht darin, dieses Potenzial zu erschließen, indem wir denjenigen, die sie am dringendsten benötigen, lebensverändernde Medikamente zur Verfügung stellen. Wir setzen uns dafür ein, dass kein Patient, der mit einer kräftezehrenden seltenen Krankheit konfrontiert ist, zurückgelassen wird. Durch die Erlangung, die Lizenzierung und den Vertrieb von zugelassenen oder in der späten Entwicklungsphase befindlichen Arzneimitteln für seltene Krankheiten navigieren wir durch die Komplexität der Vermarktung in Europa und stellen sicher, dass lebenswichtige Therapien die richtigen Märkte und Patientengruppen erreichen. Auf diese Weise definieren wir die Zukunft der Vermarktung und des Vertriebs von Medikamenten für seltene Krankheiten in ganz Europa neu.

Avanzanite wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam in den Niederlanden. Das Unternehmen ist in ganz Europa tätig und verfügt über eine ausgebaute Infrastruktur, die Patienten und Partnern gleichermaßen zur Verfügung steht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avanzanite.com.

Contacts:

Avanzanite Bioscience B.V.

Tel.: +31 20 301 21 13

E-Mail: media@avanzanite.com