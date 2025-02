Köln (ots) -- 11,47 Mio. Views zur "Halbzeit" (Folge 1-8) für "Ich bin ein Star" auf RTL+- dickes Plus bei endgültig gewichteten Quoten- Ø 3,91 Millionen Zuschauer pro Folge bei RTL"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist auch 2025 das Maß aller Dinge. In der aktuellen 18. Staffel begeistert das Dschungelcamp einmal mehr tagtäglich Millionen von Zuschauern bei RTL und ist auch auf RTL+ ein voller Erfolg. So erreichte Folge 1 laut der AGF bisher 2,14 Millionen Views in VOD. Insgesamt generierten die ersten 8 Folgen auf RTL+ zusammen beeindruckende 11,47 Millionen Views.Bei RTL hat das Dschungelcamp durch die zeitversetzte Nutzung die bereits gemessenen TV-Quoten noch deutlich steigern können. So erzielten die ersten zwei Folgen nach endgültiger Gewichtung erheblich gesteigerte Marktanteile und Reichweiten sowohl in den RTL-Zielgruppen als auch beim Gesamtpublikum. Die Gesamtreichweite von Folge 1 stieg auf 4,39 Millionen Zuschauer, der Marktanteil erhöhte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 19,5 Prozent. Das ließ auch den Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen um 0,7 Prozentpunkte auf herausragende 30,4 Prozent ansteigen. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Marktanteil sogar um 1,0 Prozentpunkte auf herausragende 37,9 Prozent hoch. Folge 2 lag nachgewichtet bei einem Marktanteil von 22,6 Prozent (+1,4 %p.; 14-59 Jahre) und 28,2 Prozent (+1,7 %p.; 14-49 Jahre).Bis einschließlich der 8. Live-Show war das Dschungelcamp bei den 14- bis 59-Jährigen mit durchschnittlich 25,0 Prozent Marktanteil als auch beim jungen Publikum (14-49 Jahre) mit im Schnitt 30,6 Prozent Marktanteil sehr erfolgreich. Die ersten 8 regulären Folgen sahen im Schnitt 3,91 Millionen Zuschauer.Quelle VOD: AGF CENSUS+ (Testversion), Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung bis 01.02.2025Quelle TV: AGF / GfK / DAP AGF SCOPE 1.91 / RTL DATA / 26.01.-31.01. vorl. gew. / Stand: 03.02.2025Pressekontakt:Ernst RudolfRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL DeutschlandOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5962938