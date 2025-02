NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf auf "Overweight" belassen. Die ab Dienstag geltenden US-Einfuhrzölle für Waren aus Mexiko, Kanada und China könnten für die Getränkehersteller problematischer werden als für die Lebensmittel- und Konsumgüterproduzenten, schrieb Analystin Celine Pannuti in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Unter ersteren würden die Spirituosenhersteller und hier wohl vor allem Diageo und Campari leiden. Geringer erschienen die möglichen Belastungen beim Brauereikonzern Heineken, während Konkurrent AB Inbev sogar von den Zöllen profitieren könnte. Im Lebensmittel- und Konsumgüterbereich sei Beiersdorf den größten Risiken ausgesetzt./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2025 / 01:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005200000