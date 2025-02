Die Aktien vieler Autohersteller verzeichnen am Montag starke Kursverluste, nachdem US-Präsident Trump am Wochenende Zölle gegen Kanada, Mexiko und China verhängt hat. Sollten die US-Importzölle wie geplant am Dienstag in Kraft treten, wären eine Reihe von Autoherstellern betroffen, vor allem jene, die in Mexiko produzieren. Trumps Zölle können über Jahrzehnte gewachsene Lieferketten in Frage stellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...