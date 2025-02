Unterföhring (ots) -- Sky Sport überträgt alle vier Partien live, diese Woche und am 25./26. Februar- Jeweils ab 20:15 Uhr berichtet Sky Sport am Dienstag und Mittwoch live aus Stuttgart und Leverkusen- Bielefeld gegen Bremen am 25. Februar ebenfalls live, Leipzig gegen Wolfsburg zum Abschluss der Runde am 26. Februar exklusiv bei Sky Sport- Die Duelle Leverkusen - Köln und Leipzig - Wolfsburg auf Sky Sport UHD zusätzlich auch live in UHD/HDR- Fans können den gesamten Fußball bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 3. Februar 2025 - Bayer Leverkusen, RB Leipzig, VfB Stuttgart, Werder Bremen, VfL Wolfsburg, FC Augsburg, 1. FC Köln und Arminia Bielefeld: nur noch zwei Siege trennen diese acht Vereine davon, am 24. Mai im Berliner Olympiastadion im DFB-Pokalfinale anzutreten. Das Viertelfinale wird in dieser Woche sowie am 25. und 26. Februar ausgetragen. Als einziger Anbieter zeigt Sky Sport alle vier Duelle des DFB-Pokals live.In dieser Woche überträgt Sky Sport die ersten beiden Paarungen auf dem Weg ins Halbfinale live. Am Dienstag begrüßt Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer in der MHP-Arena in Stuttgart, wo der heimische VfB nach zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge im Schwaben-Duell mit dem FC Augsburg zurück in die Erfolgsspur will. Kai Dittmann kommentiert die Partie.Tags darauf führt Michael Leopold durch den Pokalabend in der BayArena, in der Titelverteidiger Bayer Leverkusen den Lokalrivalen 1. FC Köln begrüßt. Wolff Fuss kommentiert das rheinische Nachbarschaftsduell.Komplettiert wird das Viertelfinale in drei Wochen, wenn ebenfalls am Dienstag- und Mittwochabend (25. und 26. Februar) zunächst Arminia Bielefeld den SV Werder Bremen empfängt und am Tag danach RB Leipzig auf den VfL Wolfsburg trifft. Die Partie in Leipzig wird Sky Sport dann exklusiv im deutschen Fernsehen übertragen.Die Begegnungen zwischen Leverkusen und Köln am Mittwoch sowie zwischen Leipzig und Wolfsburg in drei Wochen stehen neben der üblichen Live-Übertragung zusätzlich auch auf Sky Sport UHD in UHD/HDR zur Verfügung.Der DFB-Pokal 2024/25 bei Sky SportWie gewohnt überträgt Sky Sport auch in dieser Saison alle insgesamt 63 Partien des Wettbewerbs live. Weiter geht es mit dem Halbfinale am 1. und 2. April, das Finale in Berlin findet am 24. Mai statt. Zudem ist Sky auch der Partner des DFB-Pokals der Frauen. Pro Runde überträgt Sky Sport mindestens eine Begegnung live, ab dem Viertelfinale alle Spiele. Die Runde der letzten Acht bei den Frauen steht nächste Woche am Mittwoch, 12. Februar auf dem Programm, wenn Sky Sport alle vier Duelle wahlweise als Einzelspiel und in der Konferenz anbietet.Den DFB-Pokal mit Sky Stream live erlebenAlle Live-Übertragungen des DFB-Pokals bei Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Das Viertelfinale des DFB-Pokals live bei Sky SportDienstag:20:15 Uhr: VfB Stuttgart - FC Augsburg auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventMittwoch:20:15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event sowie Sky Sport UHDDienstag, 25. Februar:20:15 Uhr: Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventMittwoch, 26. Februar:20:15 Uhr: RB Leipzig - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event sowie Sky Sport UHDPressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5963024