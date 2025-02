Die Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag verzeichnete am Montag einen merklichen Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel sackte der Anteilsschein um 2,7 Prozent auf 59,16 Euro ab, nachdem er bereits bei Handelseröffnung Schwäche gezeigt hatte. Im Tagesverlauf wurden Tiefststände von 58,82 Euro markiert, was die anhaltende Verkaufsdynamik unterstreicht. Das Handelsvolumen belief sich auf knapp 60.000 gehandelte Aktien, was auf ein reges Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 87,12 Euro, das Anfang März erreicht wurde. Um diese Marke wieder zu erreichen, müsste die Aktie einen Kursanstieg von mehr als 47 Prozent verzeichnen.

Geschäftsentwicklung unter der Lupe

Die jüngsten Geschäftszahlen des Unternehmens zeigen eine verhaltene Entwicklung. Im vergangenen Quartal erwirtschaftete Brenntag einen Gewinn je Aktie von 0,82 Euro, was einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 1,18 Euro darstellt. Auch beim Umsatz musste das Unternehmen leichte Einbußen hinnehmen - dieser sank um 0,48 Prozent auf 4,07 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,58 Euro. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,07 Euro je Aktie, was einen leichten Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 2,10 Euro bedeutet. Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Experten noch Potenzial und haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,29 Euro ermittelt.

