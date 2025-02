Die langfristige Performance der Diageo-Aktie überzeugt eigentlich: In den vergangenen 20 Jahren legte der Kurs durchschnittlich um rund sechs Prozent pro Jahr zu. Doch kurzfristig hilft selbst Schöntrinken nicht - in den letzten zwei Jahren verlor die Aktie deutlich an Wert. Die morgigen Zahlen könnten jedoch die Trendwende einläuten.

Den vollständigen Artikel lesen ...