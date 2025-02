Hamburg (ots) -Viele Menschen träumen davon, mit Immobilien ein Vermögen zu erzielen und finanzielle Freiheit zu erlangen. Doch häufig wird dieser Traum durch fehlendes Wissen, Zeitmangel oder andere Hürden erschwert. Stephan Gerlach bietet eine Lösung, die genau diese Hindernisse überwindet: Mit Hansea Invest unterstützt er seine Kunden von der Immobiliensuche über die Finanzierung und Vermietung bis hin zur Immobilienverwaltung. Warum Immobilienprojekte in unsicheren Zeiten eine flexible Anlagechance darstellen, erfahren Sie hier.Der Immobilienmarkt stellt viele Anleger aktuell vor erhebliche Herausforderungen: Insbesondere die Zinserhöhungen nach einer langen Nullzinsperiode erschweren die Finanzierung und belasten viele Projektentwickler. Besonders betroffen sind der Neubau- und Gewerbebereich, in dem zahlreiche Unternehmen Insolvenzen hinnehmen mussten. Hinzu kommen steigende Eigenkapitalanforderungen und verschärfte Auflagen, die es zunehmend schwieriger machen, bei attraktiven Chancen schnell zuzuschlagen. Doch trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen suchen viele Investoren weiterhin nach sicheren Möglichkeiten, ihr Portfolio auch in unsicheren Zeiten abzusichern. "Obwohl die aktuelle Marktlage Herausforderungen mit sich bringt, bietet sie gleichzeitig auch Chancen", betont Stephan Gerlach von der Hanseatischen Invest eG. "Die gestiegenen Zinsen haben den Wettbewerb verringert und bieten so neue Möglichkeiten, vom Wertzuwachs zu profitieren und das Risiko zu streuen.""Durch die Auswahl vielversprechender Projekte lassen sich auch in unseren Zeiten langfristige Renditen erzielen", fährt der Experte fort. "Entscheidend ist, die richtigen Chancen frühzeitig zu erkennen." Mit Hansea Invest, einem Tochterunternehmen der renommierten Gerlach Immobilien Gruppe, bietet er seinen Kunden ein Rundum-sorglos-Paket. Das Unternehmen ermöglicht Anlegern eine Kapitalanlage mit einer festen Verzinsung von sieben Prozent und einer Mindesthaltedauer von nur einem Jahr. Der einfache Investitionsprozess passt sich zu jeder Zeit flexibel an die Bedürfnisse der Investoren an. Ziel von Hansea Invest ist es, die gesamte Wertschöpfungskette der Bestandsoptimierung und des Vermögensaufbaus abzudecken.Das Angebot von Hansea Invest"Mit der Hanseatischen Invest eG geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, als investierende Mitglieder der Genossenschaft direkt in Immobilienprojekte zu investieren - und das zu einem attraktiven Zinssatz von sieben Prozent", berichtet Stephan Gerlach. "Das kann eine Ergänzung zu direkten Immobilienkäufen bei uns sein - so beispielsweise, wenn Kapital nur für einen kurzfristigen Zeitraum angelegt werden soll oder eine klassische Finanzierung aus anderen Gründen nicht möglich ist. Das Kapital wird dann in Bestandsentwicklungsprojekte innerhalb der Firmengruppe eingesetzt." Dadurch profitiert das Unternehmen von besseren Finanzierungsbedingungen und kann in einigen Fällen sogar ganz unabhängig von Banken agieren. Später besteht die Möglichkeit, die Finanzierung in aller Ruhe umzustrukturieren.Zusätzlich hat sich Stephan Gerlach am Start-up seines Geschäftsfreundes Andre Bodczian beteiligt: Die FinEstHub GmbH mit Sitz in Ulm zeichnet sich durch ihre innovative Plattform aus, die Transparenz im fragmentierten Bankenmarkt schafft und Investoren mit passenden Banken zusammenbringt. Anders als bei traditionellen Ansätzen bewerben sich bei FinEstHub die Banken um die Finanzierungsprojekte der Anleger. Durch eine KI-gestützte Datenanalyse ist FinEstHub dazu in der Lage, seinen Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen zu bieten. Ziel ist es, den Finanzierungsprozess insgesamt effizienter zu gestalten und den Zugang zu Banken zu verbessern.Renditestarke Kapitalanlage ganz ohne komplizierte BonitätsprüfungenMit einer festen Verzinsung von sieben Prozent, einem einfachen Investitionsprozess und einer Mindesthaltedauer von nur einem Jahr ermöglicht Hansea Invest eine Kapitalanlage, die sich flexibel an individuelle Bedürfnisse anpasst: Der Einstieg ist bereits ab 10.000 Euro möglich, und das ohne komplizierte Bonitätsprüfungen, um den Zugang für eine breite Zielgruppe zu erleichtern. Die kurze Bindungsfrist von nur einem Jahr macht die Anlage ideal für kurzfristige Ziele. Zudem arbeitet das investierte Geld in stabilen Immobilienmärkten mit langfristigem Potenzial, um eine sichere und beständige Wertentwicklung zu gewährleisten. Bei Hansea Invest steht aber nicht nur die Rendite im Vordergrund - auch der nachhaltige Mehrwert der Projekte kommt nicht zu kurz. Hier erhalten Investoren die Gelegenheit, Projekte zu unterstützen, die einen sozialen und ökologischen Mehrwert schaffen. Zu diesem Zweck wird das Kapital gebündelt in ausgewählte Immobilienprojekte in Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen investiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Sanierung und Modernisierung von Bestandsimmobilien, aber auch auf der Finanzierung neuer Projekte. Auf diese Art und Weise profitieren Anleger nicht nur von attraktiven Renditen, sondern tragen auch zur Lösung von Herausforderungen wie Wohnraumknappheit und Energiewende bei.Die Vision von Hansea InvestAm Ende steht eines fest: Egal, ob es darum geht, flexibel Geld anzulegen, seine Liquidität zu bewahren wollen oder von Immobilien zu profitieren, ohne selbst Eigentümer zu werden - Hansea Invest bietet eine attraktive Lösung, die speziell auf moderne Anlegerbedürfnisse zugeschnitten ist.Die Vision der Hanseatischen Invest eG ist es dabei, möglichst vielen Menschen ansprechenden Wohnraum zu bieten und gleichzeitig eine attraktive Rendite für ihre Kapitalgeber zu erwirtschaften. "Die staatliche Rente wird in Zukunft nicht mehr ausreichen, um den eigenen Lebensstandard zu sichern", erklärt Stephan Gerlach abschließend. "Deshalb ist es wichtig, die finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. 