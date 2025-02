Innovaderm Research, ein führendes Unternehmen in der dermatologischen und rheumatologischen Forschung, gibt stolz die Ernennung von Jeff Smith zum neuen CEO der Organisation bekannt. Diese strategische Änderung ermöglicht es dem Gründer und ehemaligen CEO von Innovaderm, Dr. Robert Bissonnette, sich ganz seiner Rolle als Executive Chairman von Innovaderm zu widmen, wobei er das CRO und seine Kunden medizinisch und wissenschaftlich unterstützt.

Smith bringt fast 30 Jahre Erfahrung in der Pharma- und CRO-Branche mit, zuletzt als CEO eines anderen auf Therapien ausgerichteten CROs, wo er sich durch seine außergewöhnlichen Führungsqualitäten, seine strategische Vision und seine Innovationsfähigkeit auszeichnete. Seine Fachkenntnisse umfassen globale Aktivitäten, Wachstumsmanagement und die Förderung einer kollaborativen und leistungsstarken Unternehmenskultur. Smiths Stärken in den Bereichen Wertschöpfung, Partnermanagement und CRO-Betrieb haben in seinen früheren Positionen stets zum Erfolg geführt.

Smith ist bestens gerüstet, um Innovaderm in die nächste Phase des Wachstums und der Innovation zu führen. Innovaderm freut sich, seine erstklassigen dermatologischen Forschungsdienstleistungen um therapeutische Expertise in der Rheumatologie zu erweitern und so seine Fähigkeiten und sein Engagement für die Weiterentwicklung des medizinischen Wissens und neuer Therapien als CRO mit zwei Schwerpunkten weiter auszubauen. Die nachgewiesene Erfolgsbilanz von Hrn Smith bei der organisatorischen Expansion und der Erzielung bedeutender und wirkungsvoller Ergebnisse wird für die Weiterentwicklung dieser Bemühungen von unschätzbarem Wert sein.

"Ich fühle mich wirklich geehrt, als CEO zu Innovaderm zu kommen und mit einem so engagierten und talentierten Team zusammenzuarbeiten. Gemeinsam sind wir bereit, mit unseren Sponsoren zusammen Innovationen in der klinischen Forschung voranzutreiben und bedeutende Fortschritte in der Dermatologie und Rheumatologie zu erzielen, die den Patienten direkt zugutekommen und ihre Lebensqualität verbessern", erklärte Jeff Smith.

Dr. Bissonnette, der Gründer von Innovaderm, bleibt Executive Chairman und gewährleistet die Kontinuität und Stabilität des CROs. Seine kontinuierliche Führung wird Innovaderm weiter bei seinen Bestrebungen leiten, die klinische Forschung voranzutreiben und die Behandlungsergebnisse zu verbessern. "Ich bin zuversichtlich, dass die Führung von Jeff Smith Innovaderm zu neuen Höhen führen wird", sagte Dr. Robert Bissonnette.

Weitere Informationen zu unseren Ressourcen für Dermatologie und Rheumatologie finden Sie unter: https://innovaderm.com/

Innovaderm Research Inc.

Innovaderm Research Inc. ist ein spezialisiertes Auftragsforschungsinstitut mit einem doppelten Fokus auf Dermatologie und Rheumatologie. Wir unterstützen biopharmazeutische Sponsoren bei der Einleitung und Durchführung klinischer Studien. Mit über 25 Jahren weltweit anerkannter Expertise in Dermatologie und klinischen Abläufen, einem umfangreichen und kontinuierlich wachsenden Netzwerk von Klinikern und Standorten sowie einer speziellen Forschungsklinik bietet Innovaderm einen hochinformierten, fokussierten und umfassenden Ansatz zur Bewältigung klinischer Nischenbedürfnisse in Dermatologie und Rheumatologie.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250203116512/de/

Contacts:

Für weitere Informationen:

Valerie Coveney

Communications Specialist

Innovaderm Research Inc.

vcoveney@innovaderm.com