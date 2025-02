NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Der Rückgang im Geschäft mit der Autoindustrie könnte 2025 deutlicher ausfallen als bisher von dem Halbleiterhersteller angekündigt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Zudem drohe sich der Abbau der Lagerbestände bei den Kunden aus dem Industriesektor zu verzögern. Diese beiden Faktoren könnten schwerer wiegen als positive Nachrichten von Design-Winds sowie der Rückenwind durch günstige Wechselkursentwicklungen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 01:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2025 / 01:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006231004