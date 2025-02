Laut Jeff Park, Head of Alpha Strategies bei Bitwise, könnte der aktuelle US-Handelskonflikt den Kurs von Kryptowährungen "explosionsartig" nach oben treiben. Park sieht in den Zöllen von US-Präsident Donald Trump ein temporäres Instrument mit einem tieferen Ziel: den US-Dollar zu schwächen und langfristig die Zinsen zu senken.Park verweist auf das sogenannte Triffin-Dilemma. Dieses besagt, dass eine Währung wie der US-Dollar, die weltweit als Reserve genutzt wird, in großen Mengen vorhanden sein ...

