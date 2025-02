Leipzig (ots) -Über dieses Thema sprechen am Mittwoch, 5. Februar 2025, die Moderatoren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden mit ihren Gästen - auf dem neuen Sendeplatz am Mittwochabend um 20.15 Uhr. Im Anschluss ist die Sendung in der ARD Mediathek (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2Fsendung%2Ffakt-ist%2FY3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E&data=05%7C02%7CInes.Schulz%40mdr.de%7Cd5d86df5fdfd4971477508dd44555257%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638741855430711369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=WFkwge10LR%2F0BTG5rAt0pLdBUIpr%2BWdC8rwiOIL0BBI%3D&reserved=0) abrufbar.Rekorde bei den Steuereinnahmen! Rekord bei der Zahl der Beschäftigten! Und doch hören wir täglich, dass Deutschland in einer tiefen Wirtschaftskrise stecke. Die Industrieproduktion sei massiv eingebrochen. Selbst der zuständige Bundeswirtschaftsminister gesteht ernüchtert: "Wir stagnieren seit Langem schon."Unternehmer und Wirtschaftsverbände sind sich einig: Schuld sind die hohen Energiepreise, eine aus dem Ruder gelaufene Bürokratie sowie Steuern und Abgaben, die im internationalen Vergleich ihresgleichen suchen. Kein Wunder, dass Deutschland inzwischen unter den großen Industrienationen das Schlusslicht beim Wachstum sei.Doch wie kommen wir raus aus dieser anhaltenden Krise? Reicht es, ein paar Steuern zu senken? Braucht es staatliche Subventionen wie in den USA und China? Oder stimmt es, dass energieintensive Branchen wie die Automobilindustrie oder die Stahlproduktion gar nicht mehr zu retten sind?Darüber diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" mit Bürgerinnen und Bürgern und den folgenden Gästen:- Max Jankowsky, Geschäftsführer der Gießerei Lößnitz und Präsident der IHK Chemnitz- Nancy Nielsen, Unternehmerin aus Bad Lobenstein- Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin- Professor Oliver Holtemöller, Wirtschaftsforscher am Leibnitz-Institut HalleWirtschaft als wahlentscheidendes Thema"Fakt ist!" aus Dresden am 5. Februar ist Teil des MDR-Informationsschwerpunktes zur Bundestagswahl. Der MDR informiert umfassend und ausgewogen - insbesondere mit regionalpolitischen Bezügen. Alles rund um die MDR-Berichterstattung zur Bundestagswahl finden Sie hier (https://www.mdr.de/presse/mdr_zur_bundestagswahl-100.html).www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk,Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5963219