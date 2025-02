Berlin (ots) -Pitch, Einwandbehandlung und Produktwissen sind zwar essenziell - sie reichen jedoch nicht aus, um erfolgreich an der Haustür zu verkaufen, geschweige denn große Teamstrukturen aufzubauen und auszubilden. Sabrina Nennemann und Fabian Durek bieten mit der SHRS Consulting GmbH deshalb eine Door2Door-Ausbildung mit echtem Tiefgang, die neben praxiserprobtem Wissen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen unter anderem auch das nötige Mindset behandelt, um Verkäufer für Spitzenergebnisse im Door2Door-Vertrieb aufzustellen und Door2Door-Agenturen auf hohe sechsstellige Monatsumsätze zu bringen. Kürzlich knackte das Unternehmen die 1.000-Marke erfolgreicher Absolventen. Wie ihnen das gelungen ist und was ihre Ausbildung auszeichnet, erfahren Sie hier.Der Haustürvertrieb hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Während er Privatpersonen die Chance auf Flexibilität und eine rasante Karriere bietet, profitieren Unternehmen davon, erklärungsbedürftige Produkte an der Haustür zu verkaufen. Gerade im Glasfaser- und Energie-Sektor gehen deshalb viele Anbieter diesen Weg. Ohne angemessene Vorbereitung fällt Menschen, die von einer Karriere im Haustürvertrieb träumen, jedoch der Einstieg schwer. "Im Haustürvertrieb läuft vieles anders als in einem Büro oder einer Werkstatt", erklärt Sabrina Nennemann, Geschäftsführerin der SHRS Consulting GmbH. "Dennoch bringen einige Agenturen ihren Vertretern gerade einmal das Nötigste bei, bevor sie sie losschicken - ein Problem, das noch heute dem Ruf der gesamten Branche schadet.""Wer die besten Absatzzahlen erzielen möchte, sollte unbedingt in eine qualitativ hochwertige Ausbildung investieren", ergänzt ihr Geschäftspartner Fabian Durek. Als Inhaber der SHRS Consulting GmbH haben die beiden Vertriebsexperten ein umfassendes Ausbildungsprogramm für D2D-Verkäufer, Teamleiter und Agenturen aller Branchen von Glasfaser und Solartechnik bis Tiefkühlkost geschaffen und bereits Verkäufer für mehrere namhafte Firmen ausgebildet. In den vergangenen dreieinhalb Jahren haben sie in ihrer D2D-Masterclass über 1.000 Verkäufer und Führungskräfte ausgebildet.Coaching von Verkäufern für Verkäufer - die Rettung der angeschlagenen Door2Door-Branche?"Als wir vor mehr als drei Jahren unser Coaching erstmals anboten, gab es kaum hochwertige Schulungen für Verkäufer im Door2Door-Bereich", erinnert sich Fabian Durek. "Erst recht keine für Führungskräfte in der Branche. Hinzu kommt, dass der Haustürvertrieb in Deutschland einen bemerkenswert schlechten Ruf hatte." Er selbst und Sabrina Nennemann hatten sich deshalb das Ziel gesetzt, nicht nur praxiserprobtes Wissen zu vermitteln, sondern ihren Coachees auch das nötige Mindset für effektive und seriöse Vertriebsarbeit näherzubringen."Schlussendlich besteht unser Ziel darin, durch hohe Qualität und eine exzellente Ausbildung auch das Image der Branche zu verbessern", erklärt Sabrina Nennemann die Mission der SHRS Consulting GmbH. Bevor sie und Fabian Durek das Unternehmen gründeten und erst ein eigenes Team und später ein Schulungsangebot für Dritte aufbauten, schlossen sie jeweils mehrere Hundert Verträge Eigenumsatz im Monat ab - ein Erfahrungsschatz, den sie als entscheidend für den Erfolg ihres Trainings betrachten. Es gilt nämlich: "Wer an der Haustür verkaufen kann, kann überall verkaufen. Wer hingegen noch nie an einer Haustür stand, kann es auch anderen nicht beibringen", so Fabian Durek.SHRS Consulting GmbH: "Ob Social Media oder neue Produkte - wir sind im Door2Door-Vertrieb an vorderster Front dabei!"Auch jenseits der traditionellen Vertriebskanäle haben die letzten Jahre neue Entwicklungen mitgebracht. Das Team der SHRS Consulting GmbH ist daher ständig bestrebt, diesen Fortschritt mitzutragen und an den deutschen Markt zu bringen. "Anders als in den USA ist Social Media als Medium für den Vertrieb in Deutschland noch eine recht neue Entwicklung", schildert Fabian Durek. "Wir waren wortwörtlich die Ersten, die sich im Door2Door-Vertrieb da herangetraut haben." Inzwischen ziehen die Instagram-Kanäle der beiden und der SHRS Consulting GmbH monatlich mehrere Hunderttausende Nutzer an - ein großer Teil davon potenzielle Interessenten für ihr Angebot."Wir erreichen inzwischen Interessenten aus verschiedensten Wirtschaftszweigen - die Bereiche Telekommunikation, Glasfaser sowie Strom und Gas gehören ebenso dazu wie der Bereich Bauelemente oder Tiefkühl-Giganten", so Fabian Durek. "Insgesamt erreichen uns aktuell 200 bis 300 Anfragen pro Monat." Dies und die über 1.000 erfolgreich ausgebildeten Teilnehmer unterstreichen einmal mehr die Wirksamkeit und Qualität der Ausbildung der SHRS Consulting GmbH.Von Mittelmaß auf fast 100 Abschlüsse im Monat: SHRS Consulting GmbH schreibt Erfolgsgeschichten im VertriebUnabhängig von der Branche erzielen die Absolventen der Ausbildung der SHRS Consulting GmbH regelmäßig bemerkenswerte Resultate. "Einer unserer Teilnehmer aus dem Glasfasersektor verzeichnete vor unserer Zusammenarbeit durchschnittlich 60 Verträge pro Monat - ein unterer Mittelwert, aber keinesfalls herausragend. Mit unserer Hilfe konnte er diese Zahl mehr als verdoppeln", berichtet Sabrina Nennemann von einer dieser Erfolgsgeschichten. "Unser Training für Führungskräfte brachte ihn in der Folgezeit sogar noch weiter und half ihm, seinen Monatsumsatz von 70.000 auf über 240.000 Euro zu steigern."Die Erfolge der Vergangenheit und das Feedback ihrer Teilnehmer inspirieren Fabian Durek und Sabrina Nennemann fortlaufend dazu, ihr Schulungsangebot weiterzuentwickeln und um neue Programme zu ergänzen. "Neben der D2D-Masterclass für Haustürverkäufer bieten wir inzwischen auch eine Social-Media-Masterclass und Trainingsprogramme für Führungskräfte an", erklärt Sabrina Nennemann. 