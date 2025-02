Die Fuchs SE verzeichnete am 31. Januar 2025 bedeutende Insider-Aktivitäten, als Aufsichtsratsmitglied Dr. Susanne Fuchs mehrere bemerkenswerte Wertpapiertransaktionen durchführte. In einer Serie von Handelsgeschäften erwarb sie zunächst Stammaktien im Gesamtwert von rund 92.670 Euro zu einem durchschnittlichen Kurs von 33,06 Euro. Parallel dazu veräußerte sie Vorzugsaktien im erheblichen Umfang von etwa 992.200 Euro zu einem Durchschnittspreis von 43,99 Euro. Diese Transaktionen erfolgten über den regulierten Markt XETRA und zeigen eine strategische Neuausrichtung des Portfolios der Aufsichtsrätin.

Weitere Insiderkäufe im Familienumfeld

Im unmittelbaren Umfeld der Aufsichtsrätin wurden zusätzliche Aktienkäufe getätigt. Carla Walla, die in enger Beziehung zu Dr. Susanne Fuchs steht, investierte ebenfalls in Stammaktien des Unternehmens. Der Gesamtwert ihrer Erwerbungen belief sich auf circa 9.620 Euro bei einem Durchschnittskurs von 33,06 Euro. Diese koordinierten Kaufaktivitäten im Führungskreis der Fuchs SE könnten als positives Signal für das Vertrauen in die künftige Unternehmensentwicklung gewertet werden.

