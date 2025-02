Erst DeepSeek, nun Trumps Zölle: Die Nvidia-Bullen haben einiges zu verdauen. Die Aktie des Chipgiganten verliert am Montag vier Prozent und kracht unter die 200-Tage-Linie. So tief wie aktuell stand der Kurs zuletzt vor vier Monaten. Bleiben die Bären am Drücker, droht ein Abverkauf bis zu dieser Marke.

