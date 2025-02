DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 69

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/03.02.2025/16:15) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 27. Januar 2025 bis einschließlich 2. Februar 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 306.676 Stamm- und 67.488 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 27.01.2025 3.275 80,0868 AQUIS (AQEU) 27.01.2025 18.534 79,7927 CBOE Europe (CEUX) 27.01.2025 4.721 79,9200 Turquoise (TQEX) 27.01.2025 5.146 80,0295 Xetra 28.01.2025 1.857 80,2374 AQUIS (AQEU) 28.01.2025 27.258 79,9694 CBOE Europe (CEUX) 28.01.2025 6.420 79,9039 Turquoise (TQEX) 28.01.2025 4.465 80,0294 Xetra 29.01.2025 14.532 79,4526 AQUIS (AQEU) 29.01.2025 35.183 79,3379 CBOE Europe (CEUX) 29.01.2025 10.896 79,4084 Turquoise (TQEX) 29.01.2025 34.389 79,3607 Xetra 30.01.2025 12.505 79,7444 AQUIS (AQEU) 30.01.2025 40.914 79,6941 CBOE Europe (CEUX) 30.01.2025 7.422 79,6846 Turquoise (TQEX) 30.01.2025 29.159 79,7674 Xetra 31.01.2025 8.466 79,2649 AQUIS (AQEU) 31.01.2025 26.178 79,2803 CBOE Europe (CEUX) 31.01.2025 7.775 79,2762 Turquoise (TQEX) 31.01.2025 7.581 79,3018 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 27.01.2025 713 74,3975 AQUIS (AQEU) 27.01.2025 1.495 74,6927 CBOE Europe (CEUX) 27.01.2025 480 74,9566 Turquoise (TQEX) 27.01.2025 5.155 74,6886 Xetra 28.01.2025 325 74,6277 AQUIS (AQEU) 28.01.2025 2.311 74,8410 CBOE Europe (CEUX) 28.01.2025 612 75,1949 Turquoise (TQEX) 28.01.2025 6.752 74,7487 Xetra 29.01.2025 725 74,5883 AQUIS (AQEU) 29.01.2025 4.140 74,4566 CBOE Europe (CEUX) 29.01.2025 853 74,4498 Turquoise (TQEX) 29.01.2025 14.257 74,5356 Xetra 30.01.2025 752 74,5935 AQUIS (AQEU) 30.01.2025 2.306 74,6690 CBOE Europe (CEUX) 30.01.2025 763 74,6476 Turquoise (TQEX) 30.01.2025 5.939 74,6803 Xetra 31.01.2025 753 74,4673 AQUIS (AQEU) 31.01.2025 4.084 74,3383 CBOE Europe (CEUX) 31.01.2025 917 74,4419 Turquoise (TQEX) 31.01.2025 14.156 74,1912 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2025 10:15 ET (15:15 GMT)