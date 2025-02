Die erratischen Entscheidungen in der US-Zollpolitik unter dem neuen Präsidenten Donald Trump haben es Anlegern am Montag schwer gemacht. Zum Handelsstart sackten die wichtigsten Indizes deutlich ab, nachdem er am Wochenende die Einführung hoher Zölle auf Einfuhren in die USA aus Mexiko, Kanada und China genehmigt hatte. Einige Zeit später verkündete Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum nach einem Telefonat mit Trump, die Zölle würden um einen Monat verschoben. Daraufhin bauten die Indizes einen ...

