Berlin (ots) -Zwar tat der Parteitag so, als wolle er Merz glauben, dass es nach 20 Jahren problematischer Migrationspolitik jetzt tatsächlich auf einen offenkundig unzureichend vorbereiteten Schnellschuss und auf ein paar Wochen ankam. (...) Immerhin: CSU-Chef Markus Söder hat der Versuchung widerstanden, die von Merz ohne Not begangenen Fehler für die Söder-typische Botschaft zu nutzen: War doch immer klar, dass ich der bessere Kanzlerkandidat gewesen wäre. Im Gegenteil. In seiner Rede an den CDU-Parteitag justierte er die Union zurück auf das gemeinsame Ziel - einen möglichst klaren Wahlsieg. (...) Wer hätte das gedacht: Wird Merz Kanzler, hat er Söder viel zu verdanken. Ausgerechnet.