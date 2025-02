Die Partnerschaft optimiert den Bestellprozess und verkürzt die Vorlaufzeiten, um die europäischen Kundenprojekte von TriLink von Anfang bis Ende zu unterstützen

TriLink BioTechnologies (TriLink®), ein Unternehmen von Maravai® LifeSciences (NASDAQ: MRVI) und globaler Anbieter von Reagenzien und Dienstleistungen für die Biowissenschaften, hat sich mit Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), einem weltweit führenden Anbieter von geschäftskritischen Produkten und Dienstleistungen für Kunden in den Bereichen Biowissenschaften und Spitzentechnologie, zusammengetan, um die Verfügbarkeit seiner innovativen Nukleinsäureprodukte für Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) zu erweitern. Diese Vertriebspartnerschaft soll den Bestellprozess verbessern und kürzere Lieferzeiten für europäische Kunden bieten, wodurch der Zugang zu den neuartigen Nukleinsäuretechnologien von TriLink erleichtert wird.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Nukleinsäureprodukten ist TriLink ein etablierter Branchenführer, der sich auf die Weiterentwicklung mRNA-basierter therapeutischer Innovationen konzentriert. Durch die Vereinbarung werden die Produkte von TriLink nun in der EMEA-Region breiter verfügbar sein, darunter die CleanCap -Kappenanaloga (kotranskriptionelle mRNA-Kappen), Katalog-mRNAs, über 150 modifizierte und unmodifizierte Nukleotide und leistungsstarke IVT-Enzyme wie die CleanScribe -RNA-Polymerase die alle für den Forschungsgebrauch (RUO) angepasst oder in GMP-Qualität hergestellt werden können. Darüber hinaus werden TriLink-Produkte in den kommenden Monaten über die E-Commerce-Plattform MarketSource von VWR erhältlich sein.

"Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um den Zugang zu unseren hochmodernen Nukleinsäuretechnologien in ganz Europa zu erweitern", sagte Becky Buzzeo, Chief Commercial Officer bei TriLink. "Durch die Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Partner wie Avantor und die Nutzung seines unübertroffenen Vertriebsnetzes können wir die wachsende Nachfrage der Region nach innovativen Lösungen besser bedienen und die Weiterentwicklung der lebensverändernden therapeutischen Forschung unterstützen."

TriLink hat sich der Weiterentwicklung von Nukleinsäuretherapeutika, Impfstoffen und Diagnostika verschrieben, indem es seinen Kunden hochwertige Technologie und Chemie sowie Dienstleistungen als Auftragsentwicklungs- und -fertigungsorganisation (CDMO) zur Verfügung stellt. Das wachsende Portfolio an mRNA-Capping-Analoga umfasst das preisgekrönte CleanCap® M6, mRNA-Rohmaterialien (Nukleotide und andere IVT-Enzyme, einschließlich Wildtyp-T7-RNA-Polymerase), fortschrittliche Scale-up-Fähigkeiten und unübertroffene Expertise in der mRNA-, Oligonukleotid- und Enzymproduktion.

Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von TriLink finden Sie unter trilinkbiotech.com

Über TriLink BioTechnologies

TriLink BioTechnologies, ein Unternehmen von Maravai LifeSciences, ist ein weltweit führender Anbieter von Nukleinsäure- und mRNA-Lösungen. TriLink bietet unübertroffene chemische und biologische Erfahrung, CDMO-Dienstleistungen und hochwertige fertige und maßgeschneiderte Materialien, einschließlich seiner patentierten CleanCap® mRNA-Capping-Technologie. Führende Pharmaunternehmen, Biotech-Disruptoren und Regierungen weltweit verlassen sich auf TriLink, um ihre größten Herausforderungen zu meistern, von der Bereitstellung des COVID-19-Impfstoffs in Windeseile über die Förderung innovativer Behandlungsmethoden in den Bereichen Onkologie, Infektionskrankheiten, Kardiologie und neurologische Störungen bis hin zur Ermöglichung zukünftiger Pandemie-Reaktionspläne. Weitere Informationen finden Sie unter trilinkbiotech.com

Über Maravai LifeSciences

Maravai ist ein führendes Biowissenschaftsunternehmen für zentrale Produkte, welche die Entwicklung von medikamentösen Therapien, Diagnostika und neuartigen Impfstoffen ermöglichen. Die Unternehmen von Maravai sind führend bei der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Nukleinsäure-Synthese und biologische Sicherheitsprüfungen für die weltweit führenden biopharmazeutischen, Impfstoff-, Diagnostik- und Zell- und Gentherapie-Unternehmen.

Um weitergehende Informationen über Maravai LifeSciences zu erhalten, besuchen Sie bitte www.maravai.com.

Über Avantor

Avantor ist ein führendes Unternehmen für Life-Science-Tools und ein globaler Anbieter von geschäftskritischen Produkten und Dienstleistungen für die Life-Science- und Spitzentechnologiebranche. Wir arbeiten bei jedem Schritt der wissenschaftlichen Entwicklung Seite an Seite mit unseren Kunden, um Durchbrüche in der Medizin, im Gesundheitswesen und in der Technologie zu ermöglichen. Unser Portfolio wird in nahezu jeder Phase der wichtigsten Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten an mehr als 300.000 Kundenstandorten in 180 Ländern eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter avantorsciences.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Investoren werden darauf hingewiesen, dass Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine rein historischen Aussagen sind, zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen im Zusammenhang mit der Erwartung, dass die Vertriebspartnerschaft den Bestellprozess verbessern und die Lieferzeiten verkürzen soll. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind durch Wörter wie "erwarten", "schätzen", "können", "bald", "nahe", "geplant", "antizipieren" oder "könnten" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf betriebliche Risiken und Wettbewerb. Diese und andere Risiken und Unwägbarkeiten werden im Abschnitt "Risikofaktoren" unseres jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K sowie in anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hinterlegten Berichten ausführlicher beschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, weshalb Sie sich nicht auf diese verlassen sollten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln unsere aktuellen Ansichten wider und wir verpflichten uns nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an geänderte Ansichten oder Ereignisse oder Umstände anzupassen, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Deb Hart

Maravai LifeSciences

+ 1 858-988-5917

ir@maravai.com

Liz Robinson von CG Life

TriLink BioTechnologies

+1 312-997-2436

lrobinson@cglife.com