Lenovo wurde von der Everest Group im Rahmen des 2024 Digital Workplace Services PEAK Matrix® Assessment für mittelständische Unternehmen als führend ausgezeichnet. Diese Anerkennung spiegelt die innovativen, kundenorientierten digitalen Arbeitsplatzlösungen von Lenovo wider, die mittelständische Unternehmen in die Lage versetzen, die aktuellen geschäftlichen Herausforderungen effektiv zu meistern.

Unterstützung mittelständischer Unternehmen mit den digitalen Arbeitsplatzlösungen von Lenovo

Da Unternehmen mit steigenden Anforderungen an Kosteneffizienz und betriebliche Agilität konfrontiert sind, heben sich die Digital Workplace Solutions von Lenovo durch ihre Fähigkeit ab, personalisierte, skalierbare und wirkungsvolle Ergebnisse zu liefern. Mithilfe seiner proprietären Care of One-Plattform bietet Lenovo maßgeschneiderte Lösungen, die die Produktivität der Mitarbeiter steigern, IT-Abläufe optimieren und Kosten senken.

Vorteile von Care of One Verbessert die Benutzererfahrung um bis zu 30% Reduziert die Support-Kosten für Endbenutzer um 30% Hilft, 40% der Probleme proaktiv durch Gen-AI-gestützte Erkenntnisse zu lösen



Mit Care of One, ermöglicht Lenovo hyperpersonalisierte Arbeitsplatzerfahrungen, indem es verwaltete und professionelle Dienste mit Gen-AI-gestützten Tools kombiniert, um den sich wandelnden Bedürfnissen moderner Belegschaften gerecht zu werden. Durch die Integration der As-a-Service-Bereitstellung von Lenovo TruScale können Unternehmen ihre Technologieinvestitionen nahtlos auf das Unternehmenswachstum abstimmen.

Evaluierungsrahmen der Everest Group

Die Analyse der Everest Group erkannte die Stärken von Lenovo in drei entscheidenden Dimensionen:

Marktwirkung: Nachgewiesener Erfolg bei der Erzielung messbarer Geschäftsergebnisse für mittelständische Unternehmen

Nachgewiesener Erfolg bei der Erzielung messbarer Geschäftsergebnisse für mittelständische Unternehmen Vision und Leistungsfähigkeit: Innovationsführerschaft mit proprietären Tools, die IT-Abläufe optimieren und die Mitarbeitererfahrung verbessern

Innovationsführerschaft mit proprietären Tools, die IT-Abläufe optimieren und die Mitarbeitererfahrung verbessern Kundenorientierter Ansatz: Agile Engagement-Modelle, die der Präferenz mittelständischer Unternehmen für schrittweise, skalierbare Investitionen entsprechen

Anerkanntes Engagement für Innovation und Erfolg

Das PEAK Matrix® Assessment umfasst eine strenge Methodik, die Dienstleister nach Marktwirkung, Vision und Fähigkeiten bewertet. Die Anerkennung von Lenovo als führendes Unternehmen unterstreicht seine Fähigkeit, Lösungen zu liefern, die Kosteneffizienz mit transformativem Potenzial in Einklang bringen.

"Wir freuen uns über die Anerkennung als führendes Unternehmen im PEAK Matrix® Assessment für digitale Arbeitsplatzdienste", sagte Vijay Gopal, leitender Angestellter für digitale Arbeitsplatzlösungen bei Lenovo. "Die digitalen Arbeitsplatzangebote von Lenovo, die auf Care of One basieren, stellen einen umfassenden Ansatz zur Modernisierung von Arbeitsplätzen dar, der hyperpersonalisierte Erfahrungen bietet und die Kapitalrendite für mittelständische Unternehmen maximiert. Es geht um die Mitarbeitererfahrung, die Förderung von Innovation, Kreativität und Mitarbeiterzufriedenheit."

Weitere Informationen zu den Digital Workplace Solutions von Lenovo und der Care of One-Plattform finden Sie auf unserer Website hier.

Über die Everest Group

Die Everest Group ist ein führendes globales Forschungsunternehmen, das Führungskräfte dabei unterstützt, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die PEAK Matrix®-Bewertungen der Everest Group bieten Unternehmen die Analysen und Erkenntnisse, die sie benötigen, um kritische Auswahlentscheidungen über globale Dienstleister, Standorte sowie Produkte und Lösungen in verschiedenen Marktsegmenten zu treffen. Ebenso nutzen Anbieter dieser Dienstleistungen, Produkte und Lösungen die PEAK Matrix®, um ihre Angebote im Vergleich zu anderen in der Branche oder auf dem Markt zu bewerten und zu kalibrieren. Weitere Details und ausführliche Inhalte finden Sie unter www.everestgrp.com.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 248 der Fortune Global 500 steht und täglich Millionen von Kunden auf 180 Märkten betreut. Lenovo hat sich auf die kühne Vision konzentriert, intelligentere Technologie für alle bereitzustellen, und baut auf seinem Erfolg als weltweit größtes PC-Unternehmen auf. Das Unternehmen bietet ein Pocket-to-Cloud-Portfolio aus KI-fähigen, KI-fähigen und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, Hochleistungs-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen und Dienstleistungen. Die kontinuierlichen Investitionen von Lenovo in weltverändernde Innovationen schaffen eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall. Lenovo ist an der Börse in Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com. Die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

