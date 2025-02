Cardano unter Druck: Top 10 Kryptowährung mit zweistelligen Verlusten

Der Kryptomarkt erlebt aktuell turbulente Zeiten, wobei besonders Cardano (ADA) mit einem Rückgang von rund 10 Prozent in den letzten 24 Stunden die schwächste Performance unter den Top 10 Kryptowährungen zeigt. Während sich Bitcoin, XRP und Solana bereits erholen konnten, kämpft ADA weiterhin mit zweistelligen Verlusten.

Überverkaufte Situation könnte Chancen bieten

Das Handelsvolumen von Cardano ist dabei deutlich gestiegen - um etwa 425 Prozent auf fast 5 Milliarden US-Dollar nach Daten von CoinMarketCap. Dies deutet auf ein anhaltendes Interesse der Investoren hin, trotz der aktuellen Kursschwäche. Der bekannte Krypto-Experte Alex Becker sieht in der aktuellen Situation eine potenzielle Kaufgelegenheit und bezeichnet Cardano als "massiv überverkauft".

Nach einem stark überverkauften Zustand im Stundenchart zeigen sich erste Anzeichen einer Gegenbewegung. Besonders der Widerstandsbereich bei 0,90 US-Dollar gilt als wichtige technische Marke, deren Überwindung als positives Signal gewertet würde.

Meme Index: Neue Investmentmöglichkeit im Presale

Ein neues Projekt namens Meme Index führt eine innovative Anlagemöglichkeit in den Kryptomarkt ein, die nach dem ETF-Prinzip funktioniert. Der MEMEX Token ermöglicht Investoren nicht nur den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Meme-Coins, sondern auch die Teilnahme an wichtigen strategischen Entscheidungen durch dezentrale Governance.

Der aktuelle Presale bietet Investoren die Möglichkeit, MEMEX Token zu einem günstigen Einstiegspreis zu erwerben, bevor die nächste Preiserhöhung ansteht. Nach dem Kauf können Anleger ihre Token direkt mit einer APY von rund 700 Prozent staken. Der Kauf ist über die offizielle Website möglich, wo Investoren ihr Wallet verbinden und ETH, USDT oder BNB gegen MEMEX tauschen können.

