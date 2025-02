BERLIN (dpa-AFX) - Förderprogramme des Bundesbauministeriums etwa für Neubau und den Kauf eines Eigenheims sind im vergangenen Jahr eigenen Angaben zufolge gut genutzt worden. "Besonders beim Bau von Mehrfamilienhäusern wird die Förderung des Bundes nachgefragt, allen voran das Programm Klimafreundlicher Neubau mit seinem Fokus auf langlebiges und nachhaltiges Bauen", sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD).

Unterstützung für klimafreundlichen Bau



Durch das Programm Klimafreundlicher Neubau seien im vergangenen Jahr 47.247 Wohnungen gefördert worden, teilte das Ministerium mit. Seit dem Start des Programms im März 2023 liege der Wert insgesamt bei rund 95.000 Wohnungen.

Unternehmen und Privatpersonen können beim Neubau oder Kauf von klimafreundlichen und energieeffizienten Gebäuden Förderungen durch Kredite mit billigeren Zinsen beantragen. Kommunen können Zuschüsse erhalten.

Im vergangenen Jahr seien für das Programm Förderzusagen in Höhe von rund 6,9 Milliarden Euro erteilt worden, teilte das Ministerium mit. Insgesamt seien so Investitionen von 18,4 Milliarden Euro angestoßen worden, hieß es.

Hilfen für kleine Wohnungen



Auch wer kleine, preisgünstige und klimafreundliche Wohnungen baut oder kaufen will, kann seit Oktober 2024 Förderungen beantragen. Bis Jahresende seien mit dem Programm Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment 676 Wohneinheiten unterstützt worden, teilte das Ministerium mit.

Unterstützung für Familien



Familien mit Kindern können ebenfalls Förderung beim Neubau und Kauf von neu gebautem klimafreundlichem Wohneigentum beantragen. Im vergangenen Jahr wurde laut Angaben des Ministeriums so der Bau beziehungsweise Kauf von 4.853 Wohneinheiten unterstützt und Förderungen von 915,4 Millionen Euro bewilligt.

Eine Förderung für altersgerechten Umbau von Wohnraum lief Ende 2024 aus. Von Januar 2022 bis Dezember 2024 seien Maßnahmen in 108.000 Wohnungen gefördert worden, so das Ministerium.

Situation am deutschen Wohnungsmarkt



Der Wohnungsmarkt in vielen deutschen Städten ist derzeit sehr angespannt. Weil der Wohnungsneubau weiter kaum vorankommt, wird die Lage auf dem Markt für viele Menschen immer schwieriger. Die Mieten zum Beispiel stiegen auch im vergangenen Jahr wieder kräftig an. Eine Besserung ist derzeit nicht in Sicht./cab/DP/zb