Brüssel - Terry Reintke, Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im EU-Parlament, drängt Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz zu einem "klaren Bekenntnis"."Zusammenarbeit mit Rechtsextremen kann nicht so stehen bleiben", sagte sie dem Nachrichtenmagazin Politico. "Wir warten auf ein ganz klares Bekenntnis von Friedrich Merz und der Union, dass dieser Tabubruch vergangene Woche ein Fehler war, der sich nicht wiederholen wird.""Ohne diese Klarheit wird es sehr schwierig für Friedrich Merz, nach der Wahl eine Regierung zu bilden", so Reintke weiter. "Erpressung und Basta-Politik" seien kein Umgang unter Demokraten "und vergiften jede Form demokratischer Kooperation".Merz' Vorgehen letzte Woche sei "eines Kanzlers nicht würdig" gewesen. "Jemand, der Verantwortung in diesem Land übernehmen will, muss klarmachen, dass er diese Macht nicht mit Verfassungsfeinden teilt", sagte Reintke.