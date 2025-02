"Wir freuen uns darauf, die Besucher der Fruit Logistica an unserem Stand (Halle 1.2, Stand D-13) begrüßen zu dürfen, um gemeinsam zu erkunden, wie das Engagement für die Betreuung unserer Partner helfen kann, auf dem sich ständig weiterentwickelnden Markt erfolgreich zu sein." "Wir nehmen auch an einer Reihe von Parallelveranstaltungen in Berlin...

Den vollständigen Artikel lesen ...