Der angegraute Chefarzt ist als Casanova bekannt. Die Krankenschwester Luzie ist schon lange hinter ihm her. Eines Tages bekommt sie die Gelegenheit. Sie ist mit ihrem Chef alleine. Sie himmelt ihn an und säuselt: "Was muss ich ihnen geben, damit ich Sie küssen kann?" "Chloroform, meine Liebe, Chloroform!!!"

