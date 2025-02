Audiencerate, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenintelligenz und KI-Lösungen für digitales Marketing, freut sich die Bestellung von Nicola Boschetti in den Vorstand von Audiencerate Italy bekanntzugeben. Boschetti bringt umfassende Führungserfahrung aus seiner Tätigkeit bei multinationalen Unternehmen wie General Electric, Microsoft und Ferrari mit, wo er eine wichtige Rolle beim Börsengang an der NYSE spielte.

Nicola Boschetti after experience in management roles at Microsoft, Ferrari and GE will join the board of Audiencerate Italia to help expand the company. (Photo: Business Wire)