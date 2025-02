The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.02.2025ISIN NameXS1767930586 FORD MOTOR CRED. 18/25XS1622421722 AKELIUS RES. 17/25 MTNCH0519933219 DT.BANK 20/25 SFXS1529515584 HEIDELB.MAT. MTN 16/25IT0005067076 INTESA SANP.14/25 MTNFR0013201126 COFIROUTE 16/25 MTN 1DE000HLB5KH8 LB.HESS.THR.CARRARA02D/18XS0274147296 OTP BANK 06/UND.XS1890845875 IBERDROLA IN 19/UND.FLRDE000HLB58V9 LB.HESS.THR.CARRARA08E/24EU000A3L1585 EU 24-07.02.25ES0L02502075 SPANIEN 24/25 ZOXS2583248625 MUNICIP.FIN. 23/28 MTNUS55903VBG77 WARNERMED.H. 23/26DE000DK04KA9 DEKA NK FESTZINS 22/25USP32086AR44 CREDV-CREDS 20/25 REGS