Zürich - Der US-Dollar hat über Nacht leicht nachgegeben. Die Lage habe sich wieder etwas beruhigt, heisst es am Markt. Am Vortag hatte der zu eskalieren drohende Zollstreit der USA mit wichtigen Handelspartnern dem Greenback noch Auftrieb verliehen. Derzeit wird das Währungspaar Euro-Dollar zu 1,0295 gehandelt. Das ist minim höher als am Vorabend mit 1,0284. Gegenüber dem Franken hat sich der Dollar kaum bewegt und kostet aktuell 0,9127 Franken ...

