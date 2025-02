Genf - Der Westschweizer SGS-Konzern will den Sitz von Genf nach Zug verlegen. Die Genfer Kantonsregierung bestätigte am Montagabend entsprechende Medienberichte. «Wir bedauern die Entscheidung von SGS, den Hauptsitz zu verlegen», liess sich die Genfer Wirtschafts-Staatsrätin Delphine Bachmann in einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zitieren. Davor hatten die Zeitung «Le Temps» und das Westschweizer Radio und Fernsehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...