DOW JONES--Siltronic-CEO Michael Heckmeier rechnet 2025 noch nicht damit, dass sich das vor allem durch KI getriebene Wachstum im Endmarkt bereits beim Waferhersteller und Halbleiterzulieferer in den eigenen Ergebnissen widerspiegelt. "Aufgrund der weiterhin erhöhten Lagerbestände in der Wertschöpfungskette" werde das "noch nicht in unserer Wafernachfrage sichtbar sein", sagte Heckmeier laut Mitteilung zu den vorläufigen Ergebnissen für 2024 und dem vorsichtigen Ausblick für 2025. "Wir gehen dabei davon aus, dass das erste Halbjahr 2025 deutlich schwächer ausfallen dürfte als das zweite Halbjahr 2024."

Für das laufende Jahr sieht Siltronic den Umsatz auf Vorjahresniveau (1,413 Milliarden Euro), die EBITDA-Marge bei 22 bis 27 Prozent (2024: 26 Prozent). Die Kosten für das Hochfahren der neuen Fabrik würden dabei zum Teil durch Einsparungen bei Energie und in anderen Bereichen ausgeglichen, so Heckmeier.

February 04, 2025 02:16 ET (07:16 GMT)

