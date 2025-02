ELIQUENT Life Sciences (ELIQUENT), eine global tätige Beratungsfirma für Compliance, Qualität und Sicherheit, hat heute die Ernennung von Rob Wojciechowski zum Chief Operations Officer (COO) bekannt gegeben. In dieser neuen Position ist Rob zuständig für die strategischen Initiativen des Unternehmens. ELIQUENT soll gut positioniert werden, um die wachsende globale Nachfrage nach Lösungen für Compliance, Qualität und Sicherheit in unterschiedlichen Märkten befriedigen zu können.

"Rob's Stärke liegt in der Planung von Beratertätigkeiten und im Aufbau und in der Pflege von Kundenbeziehungen. Das passt gut zu ELIQUENT's Bestrebungen, innovative, hochwertige Lösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen von Kunden gerecht werden," sagte Tim Dietlin, Chief Executive Officer, ELIQUENT Life Sciences.

Rob hat umfangreiche Erfahrungen als Vorstand und Non-Executive Director (NED) in der Life Science-Branche gesammelt, er hat Führungserfahrung, kennt das strategische Consulting und weiß, wie globales Wachstum erzeugt wird. Als COO wird Rob eng mit dem Führungsteam von ELIQUENT zusammenarbeiten, um die globale Präsenz des Unternehmens, ebenso wie das Dienstleistungsangebot auszuweiten und die nahtlose Integration der Lösungen für Compliance und Qualität zu gewährleisten.

Vor seiner Tätigkeit bei ELIQUENT war Rob mehr als sechs Jahre lang Senior Vice President bei Syneos Health (zuvor INC Research/inVentiv Health). Dies ist ein führendes Unternehmen für biopharmazeutische Lösungen, das umfassende, integrierte Dienstleistungen für den gesamten Produktlebenszyklus bietet, von klinischen Versuchen bis hin zur Vermarktung.

Rob verfügt über mehr als 20 Jahre an Erfahrung in Führungspositionen, einschließlich zwei Jahre als Non-Executive Director bei Sharpview Ophthalmology und hochrangige Positionen bei INC Research, Kendle, PPD und GSK. Dabei standen Innovation, operative Lieferung sowie die Förderung von Forschung und Entwicklung in den Branchen Pharmazie, Biotechnologie und medizinische Geräte im Mittelpunkt.

Über ELIQUENT Life Sciences

ELIQUENT definiert aufsichtsrechtliche Beratung mit seiner Full-Service-Plattform neu. Diese bietet integrierte Lösungen für den gesamten Produktlebenszyklus. Das unschlagbare Team aus Branchenexperten, technischen und regulatorischen Experten arbeitet eng zusammen, um Kunden durch den komplexen Prozess der Einführung neuer Therapien und deren Produktion zu geleiten, und dabei bestimmte Qualitätsstandards einzuhalten. ELIQUENT's Plattform mit regulatorischen Lösungen bietet die folgenden integrierten Dienstleistungen:

Lösungen für gesetzliche Vorhaben : ELIQUENT geleitet Unternehmen bis zur Genehmigung und darüber hinaus von den frühesten Anfängen über die Einreichung der Zulassung bis hin zur Unterstützung nach der Genehmigung.

: ELIQUENT geleitet Unternehmen bis zur Genehmigung und darüber hinaus von den frühesten Anfängen über die Einreichung der Zulassung bis hin zur Unterstützung nach der Genehmigung. Arzneimittelsicherheit und Risikomanagement : Individuelle PV-Lösungen geben Unternehmen Sicherheit, dank einer Herangehensweise, die sowohl strategische als auch operative Aspekte berücksichtigt.

: Individuelle PV-Lösungen geben Unternehmen Sicherheit, dank einer Herangehensweise, die sowohl strategische als auch operative Aspekte berücksichtigt. Qualität und Compliance : Hochgradig spezialisierte Compliance-Experten entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die Unternehmen mit optimaler strategischer Unterstützung, technischem Fachwissen und projektbasierten Lösungen ausstatten.

: Hochgradig spezialisierte Compliance-Experten entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die Unternehmen mit optimaler strategischer Unterstützung, technischem Fachwissen und projektbasierten Lösungen ausstatten. Sanierungsmaßnahmen : Beruflich respektierten Persönlichkeiten und globalen Experten wird im Umgang mit Gesetzgebern Glaubwürdigkeit und Vertrauen entgegengebracht. Sie erwirken für Unternehmen Sanierungsmaßnahmen.

: Beruflich respektierten Persönlichkeiten und globalen Experten wird im Umgang mit Gesetzgebern Glaubwürdigkeit und Vertrauen entgegengebracht. Sie erwirken für Unternehmen Sanierungsmaßnahmen. Talente: Ob ein Team bestehend aus zwei Personen oder mehr als einhundert mit Unterstützung von ELIQUENT verfügen Sie schnell über ein Team mit der richtigen Größe, dem richtigen Grad an Fachwissen und am richtigen Ort.

ELIQUENT Life Sciences ist aus sechs Top-Beratungsunternehmen hervorgegangen: Validant, Greenleaf Health, DataRevive, Oriel Stat-a-Matrix, RApport Global und IDEC. Das Team von ELIQUENT arbeitet funktionsübergreifend, damit Unternehmen in den Branchen Pharmazie, Biotechnologie und medizinische Geräte passende Lösungen für die Zulassung ihrer Produkte erhalten. ELIQUENT berät im Hinblick auf Therapien, Entwicklungsphasen und globale Märkte. Das Wachstum des Unternehmens wird gesichert durch GHO Capital, einen europäischen Investor, der auf das Gesundheitswesen spezialisiert ist.

Hier erfahren Sie mehr über ELIQUENT Life Sciences: eliquent.com.

