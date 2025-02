Zürich (ots) -Eine aktuelle Auswertung der grössten Schweizer Buchungsplattform local.ch zeigt: Schneesportbegeisterte strömten über die Festtage in die Skischulen, Ende 2024 gab es deutlich mehr Stellensuchende als im Vorjahr und entgegen dem Trend zu veganen Ersatzprodukten nahm die Suche nach Metzgereien klar zu.- local.ch als Seismograf: Das Buchungsverhalten auf der Plattform ist ein guter Indikator für Tourismuseffekte.- Explosionsartiger Anstieg: Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Nachfrage auf local.ch nach Skischulen zum Saisonstart fast um den Faktor 9 (+787.5%) zu.- Marco Odermatt-Effekt? Nebst den Traumbedingungen über die Festtage könnten auch die jüngsten Erfolge unserer von Marco Odermatt angeführten Ski-Asse zum Ansturm auf die Skischulen beigetragen haben.- Mehr Stellensuchende: Im vierten Quartal 2024 nahm die Nachfrage nach Personal-Vermittlungen im Vergleich zum Vorjahr um 51% zu.- Entgegen dem Trend veganer Ersatzprodukte für Fleisch: Metzgereien waren 2024 auf local.ch um einen Viertel stärker nachgefragt als im Vorjahr (+25.4%).Skischulen werden zum Saisonstart überranntEs war ein optimales Szenario zum Auftakt der Wintersaison 2024/25: Schneefall bis in tiefe Lagen im November und vor Weihnachten 2024, gefolgt von traumhaftem Postkartenwetter über die Festtage während zehn Tagen. Dies lockte eine Vielzahl von Besucherinnen und Besuchern in die Skigebiete: Im Vergleich zum Vorjahr waren beim Saisonstart 18 Prozent mehr Gäste mit den Seilbahnen unterwegs, wie die Seilbahnen Schweiz mitteilten (https://www.seilbahnen.org/news/ausgezeichneter-saisonstart-bei-den-bergbahnen).Ein Nachfrageanstieg, der sich auch bei den Userinnen und Usern von local.ch manifestiert: Auf der grössten Schweizer Buchungsplattform nahmen die Anfragen nach Ski- und Snowboardschulen im Dezember 2024 mit einer Steigerung um 787.5% im Vergleich zum Vorjahr explosionsartig zu (siehe Infografik "Die Aufsteiger in den Skigebieten im Dezember 2024"). Und zwar in den folgenden Berggebieten: Gstaad, Braunwald, Arosa, Les Diablerets, Melchsee, Adelboden, Flumserberg, Sörenberg, Anzére, Verbier, Zermatt, St. Moritz, Davos, Einsiedeln, Visp, Andermatt, Grindelwald, Engelberg, Crans Montana, Saas-Fee, Rigi.Nicht im gleichen Ausmass, aber ebenfalls stark zugenommen hat auf der Buchungsplattform local.ch die Nachfrage nach Autovermietungen (+481.8%), Hotels (+124%), Sportgeschäften (+123.7%) sowie Taxis (+87.9%). Stefano Santinelli, CEO von localsearch sagt dazu: "Das Buchungsverhalten der Userinnen und User von local.ch ist ein guter Seismograf für solche Tourismus- und Wintersport-Effekte".Die Vermutung liegt nahe, dass neben genügend Schnee und viel Sonnenschein über die Festtage ein weiterer Faktor zum explosionsartigen Anstieg der Nachfrage nach Skischulen auf local.ch beigetragen haben dürfte: "Die jüngsten Erfolge unserer von Gesamtweltcupleader Marco Odermatt angeführten Ski-Asse könnten ebenfalls eine Rolle gespielt haben", so localsearch-CEO Stefano Santinelli, der von einem möglichen "Marco Odermatt-Effekt" für Skischulen spricht.Die Top-Aufsteiger 2024: Skischulen der klare SpitzenreiterDank des starken Nachfrageanstiegs im Dezember 2024 haben es die Ski- und Snowboardschulen zum Top-Aufsteiger des Jahres 2024 auf local.ch geschafft: Mit einem Plus von 183.8% im Vergleich zu Vorjahr nahmen die Anfragen über das ganze Jahr gesehen eindeutig am meisten zu (siehe Infografik "Die Top-Aufsteiger 2024").Die Steigerung ist umso frappanter, wenn berücksichtigt wird, dass Ski- und Snowboardschulen 2023 nicht zu den 500 am meisten nachgefragten Kategorien auf der Buchungsplattform local.ch zählten.Apropos Sport: Die Nachfrage nach Sportartikeln auf local.ch steigerte sich 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 39.9%, was dem fünftstärksten Wert des Jahres entspricht. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass der tourismus- und wintersportbedingte Nachfraganstieg über die Festtage die Jahreswerte beeinflusste.Deutlich mehr Stellensuchende Ende 2024 als im Vorjahr2024 am zweitstärksten zugenommen im Vergleich zum Vorjahr auf local.ch hat die Nachfrage nach Personalvermittlungs-Dienstleistern (+51%). Ein Anstieg, der vor allem auf viele Anfragen im vierten Quartal 2024 zurückzuführen ist. Dies deckt sich mit Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO): In allen Monaten des vierten Quartals 2024 (September - Dezember) wurde bei den Stellensuchenden ein Anstieg von knapp 20% im Vergleich zum Vorjahr registriert (im Dezember 2024 beispielsweise 18,1 % mehr (https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news.msg-id-103772.html#:~:text=Offene%20Stellen:%20Im%20Dezember%202024,gez%C3%A4hlt%20(-14%2C0%25).)). "Es scheint, dass das Nachfrageverhalten auf local.ch Hinweise für die Entwicklungen der Schweizer Arbeitsmarktlage liefert", so Stefano Santinelli, CEO von localsearch.Trotz veganen Trends: Metzgereien erfreuen sich ungebrochen hoher BeliebtheitAuffällig ist zudem der Anstieg um einen Viertel (+25.4%) der Anfragen nach Metzgereien im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Dieses hohe Interesse an Fleischkonsum ist bemerkenswert in Zeiten des Trends nach veganen Ersatzprodukten - laut Swissveg (https://www.swissveg.ch/swissveg-report-statistiken-2024?language=de) hat der Anteil an Personen, die auf Fleisch verzichten, seit 2019 um 40 Prozent zugenommen.Die Zunahme der Anfragen auf local.ch konnte besonders für Metzgereien in Dörfern und eher kleinen Städten festgestellt werden. "Das unterstreicht den hohen Stellenwert einer Onlinepräsenz und digital buchbaren Dienstleistungen von Dorfläden bzw. lokalen KMU", so localsearch-CEO Stefano Santinelli.