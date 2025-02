Hannover (www.anleihencheck.de) - Anleger suchten sichere Häfen und schichteten in Bundesanleihen um, so die Analysten der Nord LB.Renditen zehnjähriger Bunds seien auf 2,39% gefallen (minus 7 Basispunkte). Auch andere europäische Staatsanleihen seien gefragt gewesen. Kehrtwende dann am späten Nachmittag und Abend: Mit Mexiko und Kanada seien weitere Verhandlungen geplant. Die geplanten Zölle würden um einen Monat ausgesetzt. ...

