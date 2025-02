Hilden (ots) -Gute Nachrichten für Liebhaber hochwertigen Olivenöls: Die Familie Jordan senkt ab Februar 2025 die Preise für ihr Olivenöl um durchschnittlich 15 Prozent. Grund dafür sind eine erfolgreiche Olivenernte und damit gesunkene Marktpreise.Nach zwei herausfordernden Jahren mit historisch niedrigen Erträgen aufgrund extremer Dürre haben sich die Erntemengen weltweit stabilisiert. Neben der Bewirtschaftung des eigenen Olivenhains arbeitet die Familie eng mit benachbarten Bauernfamilien im Süden von Lesbos zusammen. Diese langjährige Partnerschaft sichert nicht nur eine nachhaltige Bewirtschaftung der Olivenhaine, sondern auch ein faires und stabiles Einkommen für die Landwirte vor Ort.Nachhaltigkeit und Tradition als MarkenkernSeit über 30 Jahren steht Jordan Olivenöl für handwerklich hergestellte, mehrfach ausgezeichnete Produkte aus nachhaltigem Anbau. Die Familie Jordan besitzt eigene Olivenhaine auf Lesbos, die sie mit großer Sorgfalt bewirtschaftet. Gleichzeitig ist sie Teil einer größeren Gemeinschaft aus kleinbäuerlichen Familienbetrieben, die gemeinsam die Tradition des Olivenanbaus auf der Insel bewahren. Diese enge Zusammenarbeit ermöglicht nicht nur eine nachhaltige Wirtschaftsweise, sondern sichert auch die Vielfalt und Qualität des Olivenöls.Durch diese partnerschaftliche Struktur profitieren alle Beteiligten von fairen Handelsbedingungen. Die Olivenhaine werden ohne künstliche Bewässerung gepflegt, wodurch die tief wurzelnden Bäume optimal an das lokale Klima angepasst sind und auch in trockenen Perioden widerstandsfähig bleiben. Neben hochwertigem Olivenöl bietet das Unternehmen zudem Oliven, Feta und Honig von Lesbos sowie sortenreine Essige vom Peloponnes an - alle Lebensmittel werden mit großer Sorgfalt und nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt.Preissenkung als Zeichen der Fairness"Unsere Kunden haben uns auch in schwierigen Zeiten die Treue gehalten. Jetzt freuen wir uns, ihnen die positive Marktentwicklung zurückzugeben", sagt Bastian Thomas Jordan, Geschäftsführer der Jordan Olivenöl GmbH. Trotz der Herausforderungen der letzten Jahre konnte das Unternehmen eine verlässliche Lieferfähigkeit gewährleisten und wurde für seine herausragende Qualität mehr als 23 Mal international ausgezeichnet. Dazu gehören "Best in Class" in Los Angeles und Gold beim EVO IOOC in Italien. Kürzlich wurde zudem der Jordan Balsamico mit dem renommierten Great Taste Award in London prämiert.Mit dieser Preissenkung setzt Jordan Olivenöl ein Zeichen für Transparenz, Fairness und nachhaltige Marktbedingungen. Gleichzeitig bleibt das Familienunternehmen wachsam, da der Klimawandel weiterhin Herausforderungen wie Dürren und extreme Wetterbedingungen mit sich bringt. Nachhaltigkeit bleibt daher ein zentrales Anliegen, sowohl in der landwirtschaftlichen Produktion als auch im langfristigen Schutz der wertvollen Olivenhaine.Pressekontakt:Name: Bastian JordanEmail: bastian.jordan@jordanolivenoel.deTelefon: +49 179 465 764 0 oder +30 698 425 940 7Original-Content von: Jordan Olivenöl GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59565/5963557