Erfurt (ots) -KiKA unterstützt Kinder aktiv dabei, Schlüsselkompetenzen für unsere mediatisierte Welt zu entwickeln. Vom 11. bis 15. Februar 2025 ist KiKA auf der in Stuttgart ausgerichteten Bildungsmesse didacta am Gemeinschaftsstand von ARD, ZDF und Deutschlandradio sowie im Forum Bildungsperspektiven und gibt Einblicke in innovative Formate und interaktive Digitalangebote für Familien, Erziehende und Bildungsinteressierte.KiKA-Präsenz am Gemeinschaftsstand (Halle 5, Stand C 50) vom 11. bis 15. Februar 2025Das Geschichtsformat "Triff..." (KiKA/WDR/hr) und die medienkompetenzfördernden Angebote für Grundschulkinder und Preteens "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb) und "handy_crush" (KiKA/funk) bieten Lehrkräften und Bildungsinteressierten vielfältige Ansätze für die Einbindung in den Unterricht.KiKA mit aktuellen Studienergebnissen im Forum Bildungsperspektiven (Halle 5, Stand C 40) am 15. Februar 2025 um 13:30 UhrKiKA-Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva präsentiert gemeinsam mit Prof. Dr. Sascha Feuchert die soeben veröffentlichten Ergebnisse der Studie "Wir geben Schulen ihren Namen" der Justus-Liebig-Universität Gießen und KiKA. Die aktuelle Staffel des Geschichtsformats "Triff" widmet sich in "Mini-Triffs" (KiKA) den Persönlichkeiten, nach denen die meisten Schulen benannt sind. Ebenfalls auf Basis der Studienergebnisse gibt es in der KiKA-QuizApp ein "Triff... Spezial - Das Schulnamen-Quiz", in dem Kinder die Vielfalt der Schulnamenslandschaft spielerisch entdecken können.Unterrichtsmaterialien "so geht MEDIEN" von ARD, ZDF und Deutschlandradio in Kooperation mit KiKAGemeinsam mit der Medienkompetenzplattform "so geht MEDIEN" (https://www.br.de/sogehtmedien/grundschule/index.html) (BR) bietet das Medienmagazin "Team Timster" Unterrichtsmaterialien, das Kindern einen kreativen Umgang mit Medien ermöglicht. Die humorvollen Videos mit den beiden "Team Timster"-Moderator*innen Soraya Jamal und Tim Gailus beschäftigen sich mit digitalen Themen, denen sie in ihrem Alltag begegnen. Dazu zählt der Umgang mit dem Smartphone in der Familie, selbstständige Einteilen von Handyzeiten, aber auch die Frage, wie ein Video vertont wird.