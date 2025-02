Berlin (ots) -Die Forschungsvereinigung Großhandel e.V. (ForveG) vergibt in diesem Jahr erstmalig einen interdisziplinären Förderpreis für exzellente Nachwuchsforschung. Der Preis ist mit 9.000 EUR dotiert und soll an junge Forscherinnen und Forscher verliehen werden, die wichtige Erkenntnisse zur Weiterentwicklung des Großhandels beitragen.Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) ist Gründungsmitglied der Forschungsvereinigung. Till Blässinger, Großhändler und Vorsitzender der ForveG: "Trotz seiner immensen volkswirtschaftlichen Bedeutung ist der Großhandel viel zu wenig beforscht. Mit unserem Preis wollen wir exzellente Nachwuchsforschung nicht nur finanziell fördern, sondern ihr auch zu der Sichtbarkeit verhelfen, die sie braucht." Eingeladen, sich zu bewerben sind Nachwuchsforscherinnen und -forscher unterschiedlicher Disziplinen.Wissenschaftlich begleitet wird der Preis von einer unabhängigen und hochrangigen Jury, bestehend aus Prof. Dr. Julia Arlinghaus (Direktorin am Fraunhofer IFF), Prof. Dr. Michael Krupp (Technischen Hochschule Augsburg) und Prof. Dr. Dirk Morschett (Université de Fribourg).Dazu Till Blässinger: "Mit Frau Arlinghaus, Herrn Morschett und Herrn Krupp ist es gelungen drei herausragende Persönlichkeiten aus dem Umfeld der Großhandels- und Transformationsforschung für den Preis zu gewinnen."Unterstützt wird der Preis durch zwei führende Unternehmen aus dem Digitalumfeld: der Nortal Gruppe sowie der vobapay GmbH.Ole Behrens-Carlsson, Chief Growth Officer Nortal: "Der Großhandel ist das Rückgrat der europäischen Wirtschaft - er verbindet Produzenten und Märkte, treibt Innovationen voran und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit. Als strategischer Partner der digitalen Transformation unterstützt Nortal zukunftsweisende Forschung, um den Großhandel durch moderne Technologien und innovative Geschäftsmodelle noch effizienter und resilienter zu gestalten."Ralf Linden, CEO der vobapay GmbH ergänzt: "Der Großhandel ist ein elementarer Faktor für die Volkswirtschaft in Europa. Seine Transformation treibt die Weiterentwicklung ganzer Branchen voran. Als Technologie-Unternehmen engagieren wir uns bereits in der Ausbildung zukünftiger Fachkräfte und wollen exzellente Nachwuchsforscherinnen und Forscher dabei unterstützen, Technologie und Wortschöpfung im Großhandel weiterzuentwickeln."Alle Interessierten können sich ab sofort und bis zum 15. Juni bewerben. Alle weiteren Informationen sowie Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.forveg.de/forschungspreis.Kontakt:Michael Nitsche, Geschäftsführer Forschungsvereinigung Großhandel e.V.E-Mail: info@forveg.deTel: 030 590099588Über die ForveGDie Forschungsvereinigung Großhandel e.V. (ForveG) ist ein gemeinnütziger Verein von Unternehmen und Verbänden aus dem Großhandelsumfeld. Sie wurde gegründet, um wissenschaftliche Forschung im Bereich des funktionalen Großhandels und der intermediären Dienstleistungen zu initiieren sowie Nachwuchsforscherinnen und -forscher zu fördern. (www.forveg.de)Über NortalNortal ist ein zuverlässiger strategischer Partner für Regierungen, Gesundheitseinrichtungen, namhafte Unternehmen und Fortune 500 Firmen. Mit 26 Niederlassungen in Europa, im Golf-Kooperationsrat (GCC) und in Nordamerika sind wir nah bei unseren Kunden*innen und können gleichzeitig auf einen großen Pool an globalen Talenten zurückgreifen. Unsere nahtlos integrierten Teams helfen unseren Kunden*innen, ihre Organisationen zu transformieren und zukunftssicher zu machen, indem sie mit den passenden Technologien wegweisende Lösungen entwickeln. (www.nortal.de)Über vobapayvobapay ist ein Technologieanbieter für innovative Omnichannel-Zahlungserlebnisse im B2B. Statt Payment von der Stange liefert vobapay maßgeschneiderte Lösungen wie in einer Boutique. Die Sicherheit einer Bank trifft dabei auf die Agilität eines Tech-Startups.(www.vobapay.de)Pressekontakt:Ansprechpartner:Iris von RottenburgStv. Abteilungsleiterin KommunikationTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deOriginal-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6564/5963591