Berlin/Bonn (ots) -Ein eigenes Computerspiel entwickeln können junge Gaming-Fans zwischen 13 und 16 Jahren aller Schulformen ab sofort beim bundesweiten Wettbewerb GamesTalente. Auf www.gamestalente.de finden sie in einem virtuellen Dorf Tipps und Tools, um ihre eigene Spielidee als Wettbewerbsbeitrag einzureichen. Dabei erwerben sie spielerisch digitale Schlüsselkompetenzen, die in der Berufswelt gebraucht werden. Games Talente ist ein Projekt im Rahmen der Zukunftsmission Bildung des Stifterverbandes.Die Entwicklung von digitalen Spielen bringt viele Fertigkeiten zusammen, die in Unternehmen dringend gesucht werden: Technische und kreative Kompetenzen sind ebenso gefragt wie Planungsfähigkeiten und Teamgeist. Der Jugendwettbewerb GamesTalente setzt genau hier an. Für den Wettbewerb wurde eine virtuelle Dorfumgebung aufgebaut, die Jugendlichen dabei hilft, digitale Schlüsselkompetenzen anhand von Spielentwicklungsprozessen zu erlernen.Als Wettbewerbseintrag eingereicht werden kann alles, was mit Games zu tun hat - Texte, Zeichnungen, Tonaufnahmen, Videos. Auch die Teilnahme im Team ist möglich. Über die besten Beiträge entscheidet eine Jury, die sich aus Expertinnen und Experten der Games-Branche, Medienpädagogik und Talentförderung zusammensetzt. Die 50 besten Jugendlichen nehmen vom 26. Juli bis 2. August 2025 an der GamesTalente-Akademie in Weil der Stadt (bei Stuttgart) teil. Dort erarbeiten sie gemeinsam eigene Spieleprojekte und bringen dabei ihre individuellen Fertigkeiten ein. Unterstützt werden sie von Spieleentwicklerinnen und -entwicklern sowie pädagogischen Fachkräften. Die Einreichfrist für den Wettbewerb endet am 4. April 2025.Initiatoren von GamesTalente sind das Talentförderzentrum Bildung & Begabung, eine Initiative des Stifterverbandes, und die Stiftung Digitale Spielekultur. GamesTalente ist ein Projekt im Rahmen der Allianz für Schule Plus in der Zukunftsmission Bildung. Finanziell unterstützt wird das Programm vom Mercedes-Benz Fonds. Elisabeth Viebig, Leiterin Corporate Giving & Memberships im Bereich Corporate Citizenship bei Mercedes-Benz: "Uns hat der Ansatz überzeugt, Spiele und deren Entwicklung zur Förderung digitaler Kompetenzen von Jugendlichen einzusetzen - die jungen Menschen also niedrigschwellig und in einem offenen Rahmen bei ihren Interessen und in ihrer Lebensrealität abzuholen. Das Projekt GamesTalente verknüpft das Thema zudem auf innovative Weise mit vielfältigen Anstößen zur Kreativitäts- und Persönlichkeitsentwicklung, und es ermöglicht den Zugang zu einer Zielgruppe, die sich eigeninitiativ eher selten in klassischen MINT-Förderformaten verortet."Die Teilnahmebedingungen für GamesTalente sowie Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte finden sich auf www.gamestalente.de. Pressematerialen wie Logos und Fotos von der Akademie in Druckqualität sind abrufbar auf: www.stiftung-digitale-spielekultur.de/project/gamestalenteÜber die Zukunftsmission BildungMit der Zukunftsmission Bildung will der Stifterverband ein Bildungssystem für eine Welt im Wandel gestalten, das schnell mehr Menschen mit den notwendigen Kompetenzen aus- und weiterbildet. Dazu bringt er die relevanten Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft in einer Gemeinschaftsinitiative zusammen und koordiniert die Aktivitäten in vier starken Allianzen: Allianz für Lehrkräfte, Allianz für MINT-Fachkräfte, Allianz für Schule Plus und Allianz für Future Skills. Denn um die großen Herausforderungen im Bildungssystem zu lösen, braucht es starke Partnerschaften - die gegenüber der Politik mit einer Stimme sprechen, die gemeinsam Rahmenbedingungen gestalten und damit langfristig eine Veränderung im Bildungssystem bewirken.www.zukunftsmission-bildung.deÜber Bildung & BegabungBildung & Begabung setzt sich als zentrale Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland dafür ein, dass alle Jugendlichen ihr volles Potenzial entfalten und in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft einbringen können - unabhängig von Herkunft und Hintergrund. Mit Wettbewerben, Akademien und weiteren individuellen Förderprogrammen unterstützt die gemeinnützige Einrichtung junge Menschen aller Schulformen bei der Entfaltung ihrer individuellen Talente, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und bei der beruflichen Orientierung. Außerdem hilft Bildung & Begabung Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit umfangreichen Informations-, Weiterbildungs- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung Perspektive Begabung oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Hauptförderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.www.bildung-und-begabung.deÜber die Stiftung Digitale SpielekulturDie Stiftung Digitale Spielekultur ist Chancenbotschafterin für Games. Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 baut sie Brücken zwischen der Welt der digitalen Spiele und den gesellschaftlichen und politischen Institutionen in Deutschland. Die gemeinnützige und bundesweit agierende Stiftung geht auf eine Initiative des Deutschen Bundestages und der deutschen Games-Branche zurück. Partner aus Bildung, Gesellschaft, Jugendschutz, Kultur, Medien, Politik, Pädagogik, Verwaltung und Wissenschaft beteiligen sich an ihren Projekten, Veranstaltungen und Studien. Ein ebenso breit aufgestellter Beirat gewährleistet ihre zielgerichtete, unabhängige und transparente Arbeit. 