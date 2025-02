Unterföhring (ots) -4. Februar 2025. Warum läuft vieles im europäischen Ausland mittlerweile besser als bei uns? Jenke von Wilmsdorff legt kurz vor der Wahl den Finger in die Wunde. Verspätete Züge, schlechte Straßen und marode Brücken, eine schrumpfende Wirtschaft und unübersichtliche Bürokratie: Deutschland ist heute ein Land voller Baustellen. Und der Alltag "voller Probleme, die uns wütend machen", stellt der Journalist fest. In "JENKE. REPORT. Baustelle Deutschland - Wer repariert unser Land?" am Dienstag, 11. Februar, auf ProSieben widmet sich Jenke von Wilmsdorff Deutschlands größten Baustellen: Verkehr, Digitalisierung und medizinische Versorgung."Made in Germany" steht immer häufiger für Chaos und mangelnde Effizienz -ausgerechnet im Land der Ordentlichkeit, Genauigkeit, Pünktlichkeit und des Erfindertums. Aber warum? Jenke spricht mit Menschen an der Basis, mit Meinungsforschern und mit Experten. Er sucht nach Erklärungen und Lösungen und fragt nach: Deutschland, was ist los mit Dir?"JENKE. REPORT. Baustelle Deutschland - Wer repariert unser Land?" wird produziert von SEO Entertainment GmbH.Das Wahlprogramm von SAT.1, ProSieben und Joyn im chronologischen Überblick"Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland? Abstieg oder Aufstieg" am Montag, 10. Februar, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn"JENKE. REPORT. Baustelle Deutschland" am Dienstag, 11. Februar, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn"Kannste (nochmal) Kanzler?" am Mittwoch, 12. Februar, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn"Olaf Scholz. Countdown im Kanzleramt" am Mittwoch, 19. Februar, 21:15 Uhr auf ProSieben und Joyn"Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating" am Samstag, 22. Februar, 20.15 Uhr, in SAT.1, auf ProSieben und Joyn"JENKE. REPORT. Baustelle Deutschland - Wer repariert unser Land?" am Dienstag, 11. Februar, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Nathalie GalinaCommunication & PRPhone: +49 (0) 89 95 07 -1186nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa.taupert@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5963652