FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.02.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS RECKITT TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 5360 (5530) PENCE - BARCLAYS RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 175 (125) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS YOUGOV PRICE TARGET TO 760 (810) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 95 (100) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 561 (639) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6650 (6600) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 177 (185) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3500 (3600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES JET2 PRICE TARGET TO 2200 (1800) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES BARRATT REDROW ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' AHEAD OF CMD - JPMORGAN RAISES YOUNG & COS BREWERY TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1240 PENCE - RBC CUTS SSP GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 200 PENCE - RBC CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2300 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DUNELM GROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 1175 PENCE - RBC RAISES PENNON GROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 600 (675) PENCE - REDBURN CUTS FEVERTREE DRINKS TO 'SELL' - PRICE TARGET 593 PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob