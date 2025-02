Wien (ots) -Die Küche wird digital, und Österreich ist mittendrin! Wired Cooking, das Schweizer Startup, das Technologie und Kulinarik revolutioniert, bringt seinen innovativen Wired Cooker nun offiziell in die österreichischen Haushalte. Das Motto von Wired Cooking: herausragende Kulinarik in die Küchen der Haushalte bringen.Ein Gerät, unendliche MöglichkeitenDer Wired Cooker bringt Präzision und Kreativität in die Küche: Exakte Temperaturkontrolle per App macht Sous-Vide-Garen, Schmoren, Fermentieren oder temperaturgenaues Rösten zu einem Kinderspiel. Mit minimalem Energieverbrauch und maximaler Flexibilität bietet der Wired Cooker das, wovon viele träumen: ein Gerät, das Kochen smarter, einfacher und nachhaltiger macht.Frisch zubereitetes Essen ist wieder "IN""Österreich ist bekannt für seine Liebe zum guten Essen," sagt Jochen Ganz, Co-Founder von Wired Cooking. "Unser Wired Cooker passt perfekt dazu - er ermöglicht dank seiner Technologie Zubereitungsarten, die bisher der Spitzengastronomie vorbehalten waren."Und damit will das Schweizer Unternehmen auch dem Griff zu ungesunden Fertiggerichten den Kampf ansagen. Mit dem Wired Cooker wird das Zubereiten von Speisen nicht nur präziser, sondern dank der Funktionen wie Schmoren, Fermentieren, Dämpfen, Frittieren, Rösten und vielen weiteren Optionen schmackhafter gemacht.Hochwertige Lebensmittel verdienen eine sorgfältige ZubereitungPassend zum Jahresanfang, in dem sich viele Menschen vornehmen gesünder zu leben, expandiert Wired Cooking mit seinem universell einsetzbaren Kochtopf nach Österreich und Deutschland.Produkteigenschaften- App-Steuerung: Regelgenauigkeit im Wasserbad +/- 1 °C- Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 200 °C- Vollautomatische Temperaturregelung: maximale Betriebsdauer 99 h- Volumen: 2,5 Liter- Material Topf: Edelstahl- Material Füsse: Silikon- Material Deckel: Glas- Material Griffe: hochfester Kunststoff- Spülmaschinenfest: ja- Kabellänge: ca. 1 m- App: kostenlos erhältlich im Apple App-Store und im Google-Play-Store- Temperatur-Zeit-Programme: bis zu 10 Schritte3-monatige Geld-zurück-Garantie Wired Cooker jetzt bestellen (https://wiredcooking.com/?utm_source=pressrel_at&utm_medium=web&utm_campaign=mktentry_DEAT &utm_id=rel2)Pressekontakt:Lisa Reichkendler Food ExpertinLisa ReichkendlerTelefon: +436502155740E-Mail: lisa.reichkendler@wiredcooking.comWebsite: https://wiredcooking.comOriginal-Content von: Wired Cooking AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178585/5963730