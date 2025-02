FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche von 250 auf 265 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis passte seine Schätzungen in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung an das solide Jahresende 2024 an. Die Ziele für 2025 seien vernünftig. Die Schweizer müssten sich allerdings weiterhin neu aufstellen, um die Patentklippe Ende der Dekade zu umschiffen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2025 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012032048