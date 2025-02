Uslar (ots) -Premium-Fahrrad-Hersteller Specialized und Dienstrad-Leasinganbieter Bikeleasing-Service geben den Beginn einer wegweisenden Partnerschaft bekannt. Ab sofort können Arbeitnehmer die hochwertigen Fahrräder und E-Bikes von Specialized bequem über den Bikeleasing-Service leasen - direkt aus dem Specialized-Onlineshop.Der Bikeleasing-Service und Specialized teilen eine gemeinsame Mission: Menschen zu unterstützen, sich auf gesunde, nachhaltige und effiziente Weise fortzubewegen. "Mit unserer Partnerschaft möchten wir gemeinsam die Leidenschaft für das Radfahren in den Alltag der Menschen bringen und ihnen die Möglichkeit bieten, ihr Traumrad über das attraktive Leasingmodell kostensparend zu erhalten", erklärt Jean Schlüter, Head of Retail & Merchandise beim Bikeleasing-Service.Carine Veyrat, Leader of European E-Commerce bei Specialized, betont zudem die Gemeinsamkeiten der beiden Unternehmen: "Der Bikeleasing-Service und Specialized arbeiten mit dem Antrieb, die Mobilität der Zukunft mit innovativen Lösungen nachhaltig zu gestalten. Gemeinsam machen wir Specialized Premium Bikes noch mehr Ridern zugänglich."Maßgeschneiderte Leasingmodelle für UnternehmenDie Partnerschaft zwischen dem Bikeleasing-Service und Specialized eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, ihren Mitarbeitenden Specialized Premium Bikes zu attraktiven Leasingkonditionen anzubieten. Dank dem Modell der Gehaltsumwandlung können Arbeitnehmer bis zu 40 % gegenüber dem klassischen Neukauf sparen. Vom sportiven Rennrad bis hin zum innovativen E-Bike - das Angebot richtet sich sowohl an Pendler als auch an Freizeitsportler. Besonders praktisch: Die geleasten Fahrräder dürfen nicht nur für den Arbeitsweg, sondern auch zu 100 % privat genutzt werden.Der Bikeleasing-Service und Specialized sind überzeugt, dass die Partnerschaft vielen Menschen den Zugang zu hochwertiger, nachhaltiger Mobilität erleichtert und sie dabei unterstützt, langfristig aktiv und gesund zu bleiben und mit Freude in die Pedale zu treten.Über den Bikeleasing-ServiceSeit 2015 gehört der Bikeleasing-Service zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstrad-Leasing. Das Unternehmen sticht im Wettbewerb nicht nur durch das reine Leasing von Fahrrädern hervor, sondern beeindruckt vor allem mit einem umfassenden Servicepaket. Besonders die hausinterne Schadensabteilung und der weitreichende Versicherungsschutz setzen neue Standards im Kundenservice.Dieses Konzept findet großen Anklang: Über 70.000 Unternehmen mit mehr als 3,6 Millionen Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum setzen bereits auf die Leistungen des Bikeleasing-Services. Dank eines beständig wachsenden Netzwerks von mittlerweile 8.000 lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und ausgewählten Onlinehändlern können Kunden ihr persönliches Dienstrad bequem auswählen.An den Unternehmensstandorten in Uslar, Vellmar, Berlin, München, Freiburg, Landshut und Innsbruck sind zurzeit rund 400 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.Über SpecializedSpecialized Bicycle Components wurde 1974 von Mike Sinyard gegründet - von Ridern, für Rider. Das Unternehmen mit Sitz in Nordkalifornien und Standorten auf der ganzen Welt fokussiert sich auf funktionale und technisch fortschrittliche Bikes und Equipment, die es jedem Rider ermöglichen, Höchstleistungen zu erbringen.Pressekontakt:Linda VolkmannHead of CommunicationsE-Mail: presse@bikeleasing.deTelefon: +49 (0) 55 71 / 30 26 - 2104https://bikeleasing.de/presseOriginal-Content von: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166262/5963773