Hamburg (ots) -Am 5. und 6. Februar 2025 öffnet die SPOBIS Conference erneut ihre Türen im Congress Center Hamburg (CCH) und wird zum zentralen Treffpunkt der nationalen und internationalen Sportbusinessbranche. Mit rund 4.000 Teilnehmenden, 1.500 Unternehmen aus aller Welt und über 200 Speakern festigt Europas größtes Sportbusiness-Event seine Position als eine der führenden Branchenveranstaltungen.Dieses Jahr beeindruckt die Agenda erneut mit hochkarätigen Namen wie Annalena Baerbock, Jan-Christian Dreesen, Hans-Joachim Watzke sowie internationalen Persönlichkeiten wie NHL-Commissioner Gary Bettman, Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und Jon Ridgeon, CEO von World Athletics. Ein deutlicher Fokus auf Internationalität mit einem Rekordanteil an englischsprachigen Köpfen und Programmpunkten unterstreicht eine zunehmende globale Ausrichtung des Events.Highlights der SPOBIS Conference 2025- Hochkarätige Speaker: Führende Persönlichkeiten wie Oliver Bierhoff, Tatjana Haenni, Chief Sporting Director der National Women's Soccer League, Al-Hilal CEO Esteve Calzada, Fernando Carro und His Royal Highness Prince Faisal bin Bandar Bin Sultan Al Saud, verantwortlich für die E-Sport-Strategie Saudi-Arabiens, teilen wegweisende Insights zu zentralen Themen der Branche.- Innovationen im Sporttech-Park: Der neu eingeführte Sporttech-Park zeigt die Bedeutung von Technologie im Sport. Teilnehmende können hier innovative Lösungen hautnah am praktischen Beispiel erleben - von datenbasierten Strategien bis hin zu immersiven Fan-Erlebnissen.- Themenvielfalt zu Trends und Chancen: Panels, Vorträge und Masterclasses beleuchten die zentralen Themen, die das Sportbusiness bewegen, wie Sponsoring, Markenstrategie, Medien, International Sports Business und die Verbindung von Fashion und Sportkultur.Treffpunkt für das SportbusinessDie SPOBIS Conference vereint jährlich - seit 2024 mit Active City Hamburg als Host City Partner - tausende Fach- und Führungskräfte aus Sport, Wirtschaft, Technologie und Medien in einem einzigartigen Format, das Wissenstransfer und Networking auf höchstem Niveau ermöglicht. Dazu zählen Entscheiderinnen und Entscheider aus Sportorganisationen, werbetreibenden Unternehmen, Digitalanbietern, Agenturen, Medienhäusern und Technologieherstellern.Auch zahlreiche globale Player werden wieder vertreten sein. Dazu gehören in diesem Jahr Sponsoren wie Red Bull und die Allianz, Medienplattformen wie TikTok und Snapchat sowie große Sportverbände wie die UEFA. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch internationale Clubs und Ligen, darunter NFL-Teams wie die Dallas Cowboys und NBA-Franchises wie die Orlando Magic. Technologieanbieter wie Salesforce und renommierte Sportrechtehalter wie der FC Barcelona nutzen die Veranstaltung ebenfalls als Plattform für Austausch und Networking.Marco Klewenhagen, Geschäftsführer SPOBIS GmbH: "Die SPOBIS Conference 2025 bringt erneut die gesamte Vielfalt und Innovationskraft des Sportbusiness in Hamburg zusammen. Mit hochkarätigen Speakern, internationalen Teilnehmenden und einem noch stärkeren Fokus auf globalen Austausch unterstreichen wir unseren Anspruch, eine der bedeutendsten Plattformen weltweit für Wissenstransfer und Networking im Sportbusiness zu sein."