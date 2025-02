Bochum (ots) -Am 14. Februar ist Valentinstag. UCI verzeichnet über die letzten zwei Jahre einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen zum Valentinstag. Mit Filmen wie Karoline Herfurths WUNDERSCHÖNER, CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WOLRD und der Preview von BRIDGET JONES: VERRÜCKT NACH IHM ist auch dieses Jahr ein perfekter Filmmix im Angebot. Um das Kinoerlebnis abzurunden, bietet UCI auch in diesem Jahr ein spezielles Valentinsmenü für Paare an.Kinos sind der perfekte Ort für ein unvergessliches Date, gerade auch am Valentinstag. Es ist also kein Zufall, dass UCI am 14. Februar in den letzten zwei Jahren fast doppelt so viele Gäste begrüßen durfte als im Durchschnitt an diesem Wochentag.Auch in diesem Jahr hat UCI die besten Filme, eine besondere Preview und weitere Überraschungen für seine Gäste am Valentinstag im Angebot. Gerade zum Valentinstag ist die romantische Komödie oder das Drama eines der beliebtesten Genres. Jeder zweite Besucher entschied sich 2024 am Valentinstag für einen Film aus diesen beiden Genres. Mit Karoline Herfurths WUNDERSCHÖNER und der Valentinstags-Preview von BRIDGET JONES: VERRÜCKT NACH IHM dürfte jeder Gast den passenden Film für sich finden.Auf der anderen Seite haben Action-Fans die Möglichkeit, in das neueste Marvel-Abenteuer einzutauchen: Am 13. Februar startet CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD. Wird Captain America am Valentinstag mehr Superhelden-Fans anziehen? Ob Romantik oder Action: Im UCI findet jeder Filmliebhaber zum Valentinstag das passende Angebot.Zur Abrundung des perfekten Kinodates, gibt es im UCI am Valentinstag auch Kinoliebe für zwei zum Teilen: Das Valentinsmenü enthält leckere Popcorn in einem romantischen Tin Cup und 2 Getränke nach Wahl.Das perfekte Geschenk zum ValentinstagWer noch auf de Suche nach einem perfekten Kinogeschenk zum Valentinstag ist, findet im UCI-Shop auf uci-shop.de jetzt Kinogutscheine zum Valentinstag als Geschenkkarte oder E-Gutschein zum Selbstausdrucken bereits ab 10 EUR. Die Gutscheine können flexibel aufgeladen und dann für Kinotickets oder Produkte an der Erfrischungstheke eingelöst werden. Wer Kinoliebe ohne Grenzen verschenken will, kann dies auch mit der UCI Unlimited Card tun - jetzt auch im 3- Monatsabo bereits ab 19.90 EUR. Erhältlich unter uci-unlimited.dePressekontakt:Stefanie Maaßenmaassen.s@uci-kinowelt.de0234-937 19 29Original-Content von: UCI Multiplex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130543/5963872