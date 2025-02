Paris / London / Zürich - Der von den USA angezettelte Zollstreit sorgt an den europäischen Märkten auch am Dienstag für Unsicherheit. Nachdem US-Präsident Donald Trump Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada vorerst ausgesetzt hatte, reagiert China mit Gegenzöllen in die andere Richtung. «Die vergangenen 24 Stunden waren ein Paradebeispiel dafür, wie volatil die Märkte in Zukunft bleiben könnten», schrieben vor diesem Hintergrund die Experten von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...