Ludwigshafen (ots) -Eine Schwangerschaft ist eine aufregende und prägende Lebensphase - sowohl für werdende Mütter als auch für ihre Familien. Die BKK Pfalz unterstützt ihre Versicherten dabei mit einem umfassenden kostenlosen Angebot an Hebammenleistungen, das klassische Präsenzbetreuung und innovative digitale Lösungen kombiniert.Individuelle BetreuungVon der Geburtsvorbereitung über die Wochenbettbetreuung bis zur Rückbildung: Hebammen sind unersetzliche Ansprechpartnerinnen, die werdenden Eltern mit ihrem Fachwissen und Einfühlungsvermögen zur Seite stehen. Die BKK Pfalz übernimmt die Kosten für Hebammenleistungen wie Geburtsvorbereitungskurse, Nachsorge, Stillberatung und Rückbildungsgymnastik. Auch werdende Väter und Co-Mütter, die bei der BKK Pfalz versichert sind, erhalten Unterstützung: Ihr Geburtsvorbereitungskurs wird mit bis zu 70 Euro bezuschusst.Hebammen-RufbereitschaftFür alle, die sich während der Geburt Unterstützung von ihrer vertrauten Hebamme wünschen, übernimmt die BKK Pfalz bis zu 250 Euro für die Rufbereitschaft in der Zeit vor der Geburt.Digital bestens begleitet: die keleya-AppEine ideale Ergänzung zur persönlichen Betreuung bietet die Schwangerschafts-App keleya, die Versicherte der BKK Pfalz 12 Monate lang kostenfrei nutzen können. Erfahrene Hebammen sind täglich von 7 bis 22 Uhr per Chat oder Telefon erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Egal ob Fragen zu Beschwerden während der Schwangerschaft, Reisen mit Babybauch oder Unterstützung bei der Babypflege - die digitale Hebammen-Sprechstunde bietet schnelle und zuverlässige Hilfe.Zusätzlich stellt keleya kostenlose Online-Kurse zur Geburtsvorbereitung, Rückbildung und Stillvorbereitung bereit und begleitet werdende Eltern mit wöchentlichen Live-Sessions, Fitness- und Yoga-Angeboten, einem Symptom-Tracker, geprüftem Expertenwissen sowie weiteren hilfreichen Tools.Weitere Informationen: Alles Wissenswerte rund um Schwangerschaft, Familie und eine Hebammensuche finden Sie auf: www.bkkpfalz.de/leistungen/familieÜber keleyaKeleya ist eine innovative digitale Plattform, die werdende Mütter mit personalisierten Informationen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett begleitet. Die App bietet unter anderem individuelle Fitness- und Ernährungstipps, Videokurse sowie eine Hebammen-Sprechstunde. Versicherte profitieren von einem wissenschaftlich fundierten und praxisnahen Angebot, das sie jederzeit flexibel nutzen können. Mit dieser digitalen Lösung wird die Schwangerschaftsbetreuung ergänzt und optimal an die Bedürfnisse werdender Eltern angepasst. Mehr unter www.keleya.de.Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 380 Mitarbeiter betreuen circa 150.000 Versicherte. Als freundliche Familienkasse setzen wir bei unseren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und bauen unsere digitalen Angebote für unsere Versicherten kontinuierlich aus. Klimaschutz heißt für uns auch Gesundheitsvorsorge. Deshalb gestalten wir nicht nur unsere Arbeitsabläufe nachhaltiger, sondern begegnen den Auswirkungen des Klimawandels auch mit einem verstärkten Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Weitere Infos: www.bkkpfalz.dePressekontakt:Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation undPressesprecherin, mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103470/5963892