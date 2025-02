Am 5. bis 7. März dreht sich auf der Energie Transition Expo in Rimini alles um die Zukunftsenergien und die Herausforderung, die Dekarbonisierung zu bewältigen. Die Fachmesse findet vom 5. bis 7. März 2025 im Rimini Expo Centre statt.Das technisch-wissenschaftliche Komitee der KEY - The Energy Transition Expo unter dem Vorsitz von Professor Gianni Silvestrini setzt sich aus Institutionen, Industrieverbänden, technisch-wissenschaftlichen Vereinigungen, Organisationen und Stiftungen zusammen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...