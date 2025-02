Wuppertal (ots) -Seit 50 Jahren setzt sich das Fair Handelsunternehmen GEPA für mehr Gerechtigkeit und nachhaltige Chancen für ihre Handelspartner im Globalen Süden ein. Unter dem Motto "50 Jahre GEPA - Taste a fair world!" feiert die Pionierin des Fairen Handels 2025 ihr Jubiläumsjahr mit zahlreichen Veranstaltungen, Fairness-Momenten und Meilensteinen. Gemeinsam mit Weltläden, Handelspartnern im Globalen Süden, Kooperationspartner*innen in Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft/Handel sowie allen Engagierten und Verbraucher*innen dient der 50. Geburtstag als Anlass, um den Fairen Handel weiter zu stärken und das Ziel einer gerechteren Welt gerade jetzt in die Zukunft zu tragen.Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung und laden Sie herzlich zu den unten genannten Terminen ein. Melden Sie sich gerne bei Interesse bei uns unter presse@gepa.de.Auftakt in Wuppertal: Besuch der BundesentwicklungsministerinDen Start ins Jubiläumsjahr gab es bereits am 7. Januar 2025 mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, die mit dem Bundestagsabgeordneten Helge Lindh (SPD) die GEPA-Zentrale in Wuppertal besucht hat. Hier finden Sie unsere Meldung dazu: www.gepa.de/svenja-schulzeMessepräsenz und BrancheneventsDie GEPA wird bei wichtigen Fachmessen vertreten sein, zum Beispiel:Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel BIOFACH(11.-14. Februar, Nürnberg):- Fototermin: Am Donnerstag, 13. Februar von 10:30 bis 11:30 Uhr findet ein Foto- und Videotermin an der GEPA-Kaffeebar auf der Naturland-Fläche im Eingangsbereich Halle 7A, Stand-Nr.: 7A/242 statt.- GEPA-Geschäftsführer Marke und Vertrieb, Peter Schaumberger, wird vor Ort sein. Außerdem gratulieren Handelspartner aus dem Globalen Süden und weitere Kooperationspartner*innen.INTERNORGA, internationale Leitmesse für den Außer-Haus-Markt (14.-18. März, Hamburg):- Die GEPA ist mit Stand und Kaffeebar sowie ihrer Abteilung Außer-Haus-Service vertreten: Stand A4.110.Jubiläumsfest und Dank für Weltläden 4. April 2025Als Dank für das Engagement der Ehrenamtlichen in den Weltläden veranstaltet die GEPA ein Jubiläumsfest im GEPA-Store in Wuppertal für geladene Weltläden am 4. April 2025. Auch hier sind Medienvertreter*innen herzlich willkommen.Deutscher Evangelischer Kirchentag 30. April bis 4. Mai in HannoverUnter dem Motto: "Mutig - stark - beherzt" steht der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag. Die GEPA ist offizielle Partnerin des Kirchentages und am Stand 6-D03 sowie im Gläsernen Restaurant und der Lounge vertreten.Jahrespressekonferenz zu 50 Jahre GEPA am 13. Mai 2025Am 14. Mai 2025 wird die GEPA offiziell 50 Jahre alt. Einen Tag vorher, am 13. Mai 2025, laden wir Sie zu unserer Jahres-Pressekonferenz ein, die als Livestream übertragen wird. Dafür erhalten Sie eine separate Einladung.Weltladen-Fachtage in Bad Hersfeld vom 20.-21. Juni 2025- Weltladen-Fachtage (20.-21. Juni, Bad Hersfeld): Auch hier ist die GEPA vor Ort präsent. Der Weltladen-Dachverband feiert wie die GEPA ebenfalls sein 50-jähriges Bestehen, www.weltladen.deFestakt in Wuppertal am 4. Juli 2025Ein Highlight des Jubiläumsjahres wird der Festakt in Wuppertal am 4. Juli für geladene Gäste und Mitarbeiter*innen sein. Eine Einladung an Medienvertreter*innen folgt im Vorfeld.Faire Woche und Jubiläumsaktionen- Faire Woche (12.-26. September 2025): Die größte Aktionswoche des Fairen Handels in Deutschland steht für die GEPA ebenfalls im Fokus des Jubiläums.- Am 16. oder 17. September ist eine Presse-/Social-Media-Aktion in Wuppertal geplant, genauere Infos werden noch folgen.Social Media und Influencer*innenMit Social-Media-Aktionen, Kooperationen mit Influencer*innen und Gewinnspielen findet das Jubiläum auch in der digitalen Community statt. Die erfolgreiche digitale Kampagne aus dem letzten Jahr "Du hast es in der Hand" wird mit neuen Inhalten und Produktschwerpunkten auch in 2025 fortgeführt.Foto und Video-Material - z.B. zu unseren HandelspartnernSprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fotos und/oder Cleanfeed-Material zu unseren Partnerorganisationen im Globalen Süden brauchen, etwa zu Kaffee, Kakao, Tee, Honig o.ä., Fragen unter presse@gepa.deAls Fair Trade-Pionierin steht die GEPA seit bald 50 Jahren (am 14.5.2025) für Transparenz und Glaubwürdigkeit ihrer Arbeit. Wir handeln als größte europäische Fair Handelsorganisation mit Genossenschaften und sozial engagierten Privatbetrieben aus Lateinamerika, Afrika, Asien und Europa. Durch faire Preise und langfristige Handelsbeziehungen haben die Partner mehr Planungssicherheit. Hinter der GEPA stehen MISEREOR, Brot für die Welt, die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej), der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und das Kindermissionswerk "Die Sternsinger". Für ihre Verdienste um den Fairen Handel und die Nachhaltigkeit ist die GEPA vielfach ausgezeichnet worden, u. a. beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis mit TOP3 in der Kategorie "Unternehmenspartnerschaften 2020" für die langjährige Zusammenarbeit mit dem Teepartner Tea Promoters India und mit dem "CSR-Preis der Bundesregierung 2020" in der Kategorie "Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement" sowie Ende 2023 mit dem German SDG-Award Kategorie "Unternehmen". Als eines von wenigen Unternehmen in Deutschland hat sich die GEPA nach dem Garantiesystem der WFTO prüfen lassen. GEPA - The Fair Trade Company
Barbara Schimmelpfennig
Pressesprecherin
Fon: 0202 - 266 83 60
Fax: 0202 - 266 83 10
Mail: presse@gepa.de
GEPA-Weg 1
42327 Wuppertal